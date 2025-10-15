Casares quer 'veto' a Ramon Abatti Abel em jogos do São Paulo e propõe soluções para arbitragem

As polêmicas de arbitragem do Choque-Rei do último dia 5 de outubro seguem reverberando no Morumbi. Em coletiva concedida nesta terça-feira no SuperCT, o presidente do São Paulo, Julio Casares, deixou claro que não quer mais que o árbitro Ramon Abatti Abel apite os jogos da equipe.

Ramon Abatti Abel e o árbitro de vídeo Ilbert Estevam da Silva foram afastados pela CBF após as polêmicas no clássico. O São Paulo, que perdeu por 3 a 2 em pleno Morumbis, reclamou de pelo menos cinco lances em que se sentiu prejudicado pela arbitragem.

"Às vezes eu vejo muita gente falar que falta bastidor para tal time. Todos sofrem com a arbitragem, então todos sofrem com bastidor. Naquele momento que vimos essa péssima atuação, não só do árbitro, mas também da equipe do VAR, nós nos dividimos. Os diretores foram atender à imprensa e eu fiquei, até 00h, conversando com o presidente da CBF, o Samir Xaud. Quero fazer um elogio público, porque atendeu todos os momentos, tem uma visão do que é necessário fazer, assim como o Rodrigo Cintra [presidente da comissão de arbitragem da CBF]. Acredito que esses erros não podem voltar a acontecer, e a melhor forma de não acontecer não é só afastar e treinar os árbitros. Acredito que neste caso, em particular, essa equipe do VAR e esse árbitro não devem mais apitar jogos do São Paulo", enfatizou Casares.

O São Paulo atuou de forma contundente nos bastidores pela divulgação do áudio do VAR dos cinco lances que considerou mais polêmicos no clássico contra o Palmeiras. Além da conversa de Casares com Samir Xaud, o Tricolor enviou um ofício à CBF pedindo as conversas de Ramon Abatti Abel com o VAR escalado para a partida.

Pelo fato de Ramon Abatti Abel não ter ido à cabine do VAR revisar nenhuma das jogadas solicitadas pelo São Paulo, o áudio do árbitro de vídeo não deve ser divulgado, conforme regulamento da Fifa. No entanto, a CBF conseguiu a liberação, e os áudios foram divulgados na última semana. A pressão tricolor, assim, surtiu efeito, o que foi muito comemorado nos bastidores do clube.

"Os pontos não voltarão. Eram quase garantidos os três pontos, porque se você tem um pênalti e joga com um a mais, dificilmente um outro clube consegue fazer o resultado. Lamentamos, registramos veementemente, a CBF tomou suas medidas. Acho que o São Paulo conseguiu quebrar um tal de protocolo da Fifa, porque queríamos ouvir os áudios, sim. Vieram, depois faltou um. O São Paulo entrou nessa briga de forma institucional muito forte para o bem do futebol e para o bem da CBF", afirmou o presidente do São Paulo.

Casares propõe novas soluções

Na coletiva, Casares também propôs novas soluções para o trato com a arbitragem diante das recentes polêmicas no Campeonato Brasileiro. Após a derrota do Grêmio para o Red Bull Bragantino, por exemplo, o capitão Marlon, do Tricolor gaúcho, fez um forte desabafo após um pênalti marcado contra sua equipe e cobrou diretamente a CBF.

Neste sentido, então, o presidente do São Paulo sugeriu não só a criação de um ranking de arbitragem, como também propôs que os profissionais da imprensa tivessem liberação para entrevistar os árbitros rapidamente após as partidas.

"A saída é a profissionalização e a renovação do quadro de árbitros. Veja bem, você tem ranking para tudo. Tem que ter um ranking de arbitragem. Na coletiva, o técnico atende a todos. Por que o árbitro não pode atender à imprensa com quatro ou cinco perguntas, de forma regulamentada? Ele também tem que colocar a cara a bater, porque se não fica fácil", sugeriu o presidente são-paulino.

Casares ainda relembrou a semifinal do Campeonato Paulista deste ano. Na ocasião, o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras graças a um pênalti marcado sobre Vitor Roque. Posteriormente, a Federação Paulista de Futebol (FPF) admitiu o erro na marcação, mas o Tricolor já havia sido eliminado.

"Eu erro, peço desculpas. A Federação [Paulista] pediu desculpas para mim quando teve aquele pênalti vergonhoso na semifinal do Paulista [contra o Palmeiras]. Meus pontos voltaram? Eu poderia ter sido campeão. Esse tipo de coisa a gente lamenta, mas temos que olhar para frente. O que aconteceu é que o São Paulo agiu de forma rápida, firme e rígida, como será sempre em todos os casos parecidos", finalizou o mandatário.

Próximos jogos do São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)