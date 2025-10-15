Campeão da PFL em 2021, Raush Manfio anuncia pausa na carreira

Vencedor do GP peso-leve (70 kg) da PFL em 2021, o brasileiro Raush Manfio decidiu dar uma pausa na sua carreira como lutador profissional de MMA. O anúncio foi feito pelo próprio atleta gaúcho, apelidado de 'Cavalo de Guerra', através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui).

Prestes a completar 34 anos de idade, Raush interrompe a carreira com um cartel de 17 vitórias e nove derrotas como profissional. Recentemente, o lutador brasileiro vivia sua pior fase na modalidade, amargando cinco derrotas seguidas pela primeira vez. Além do título da temporada 2021 da PFL, o atleta da equipe 'American Top Team' também se sagrou campeão no evento 'Titan FC', onde conquistou o cinturão até 70 kg em 2017.

"É, já faz um mês desde a minha última luta. Mais uma vez, o resultado desejado não veio. Quem me conhece sabe das lutas, e não cabe dar desculpas, uma vez que aceitamos o combate nenhuma desculpa mais há. Depois de quase 14 anos como profissional, eu decidi parar minha carreira como atleta profissional. Com certeza, eu ainda vou lutar novamente. Eu amo isso, a luta é a minha cachaça, mas já faz mais de um ano que venho lutando com meu corpo, e viver exclusivamente como atleta não dá mais. Preciso passar por algumas cirurgias e daí vem recuperação e o caramba, até voltar demora um tempo.

Saída polêmica da PFL e sequência negativa

Os últimos momentos da trajetória de Raush Manfio no MMA profissional antes desta pausa - seja ela definitiva ou não - foram bastante conturbados. Isso porque além da sequência negativa de resultados, o lutador gaúcho encerrou sua participação na PFL, onde atingiu o principal feito de sua carreira, de forma polêmica.

Campeão em 2021, Raush foi suspenso pela organização dois anos depois, após protagonizar um 'duelo de compadres' na reta final da temporada regular de 2023, quando foi escalado para enfrentar o colega de time e amigo pessoal Natan Schulte. Irritada com a postura dos brasileiros, a PFL puniu ambos - o que resultou no fim da passagem de Manfio na liga, posteriormente.

Depois de sair da Professional Fighters League, competindo pelo evento americano 'XFC' e pelo russo 'ACA', o brasileiro sofreu quatro derrotas consecutivas, todas pela via rápida. Nos três últimos reveses, inclusive, Raush Manfio foi nocauteado em todos.

Leia o pronunciamento de Raush Manfio na íntegra:

"É, já faz um mês desde a minha última luta. Eu ainda não tinha postado nada, mas em função de algumas mudanças no material das próximas semanas, eu tinha que fazer isso hoje. Mais uma vez, o resultado desejado não veio. Quem me conhece sabe das lutas, e não cabe dar desculpas, uma vez que aceitamos o combate nenhuma desculpa mais há.

Depois de quase 14 anos como profissional, eu decidi parar minha carreira como atleta profissional. Com certeza, eu ainda vou lutar novamente. Eu amo isso, a luta é a minha cachaça, mas já faz mais de um ano que venho lutando com meu corpo, e viver exclusivamente como atleta não dá mais. Preciso passar por algumas cirurgias e daí vem recuperação e o caramba, até voltar demora um tempo.

Hoje, eu gostaria de agradecer meu pai, que esteve comigo desde o início. Obrigado, Tata. Se não fosse por ti, eu não teria ido tão longe. Tu acreditou em mim quando eu não acreditava, e viu potencial em mim. Só me cobrava que eu fosse dedicado e meu deu toda a base que eu precisava para chegar lá. Eu nunca trabalhei no Brasil. O Tata (apelido meu para ele) me sustentou e ajudou em tudo, até eu vir para a América com 23 anos, fez todos os meus corners no Brasil, e também quando fui campeão da PFL.

Estamos juntos desde a primeira luta amadora. Nada mais justo que tu estivesse na 'última' como profissional. Fomos campeões do mundo! Graças a Deus, eu sei, mas se não fosse por ti, o caminho não seria pavimentado. Agora, eu começo uma nova fase na minha vida. Também quero agradecer meus treinadores e parceiros de treino na American Top Team, que honra poder conviver com vocês.

Especialmente, Katel Kubis, Macarrão, Parrumpa, Everton Oliveira e Conan Silveira, que me aceitou no time. Em dezembro, eu completarei dez anos de América, vivi muito mais do que eu poderia sonhar. Obrigado, Dan Lambert, ter minha foto na parede dos campeões significa mais para mim do que eu poderia descrever. Muito obrigado. Espero tê-los honrado o suficiente. Até aqui o Senhor nos sustentou."

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Raush Manfio (@raushmanfio)



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok