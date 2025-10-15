Topo

'Cada presidente defende o seu lado', diz Casagrande sobre Leila x Bap

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 11h02

O clima de disputa e falta de consenso na Libra é consequência do fato de que cada presidente de clube só defende seus próprios interesses, avalia Walter Casagrande Jr. no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Casão comentou a exclusiva de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, ao UOL, na qual o presidente do Flamengo afirmou que a "Libra é palmeirense" e que a presidente Leila Pereira não sabe lidar com divergência.

Assim, a Leila só é legal quando você concorda com ela. E os outros, eles são diferentes? O Bap é diferente? O Casares é diferente? Os presidentes dos outros clubes são diferentes? Eles são legais com os outros presidentes quando os outros não concordam com eles? Isso é uma coisa generalizada. O que o Bap falou é verdade, mas é verdade para ele também, é verdade para o Casares, é verdade para todos os presidentes. Cada um, cada presidente defende o seu lado e só trabalha em união se todo mundo concorda com aquilo que o cara está falando.
Casagrande

Na opinião de Casagrande, o comportamento do presidente do Flamengo reflete a mesma lógica dos demais dirigentes, que priorizam sempre os interesses próprios.

O próprio comportamento do Bap é assim, o próprio comportamento dele é assim. Ele tendo razão ou não, ele estando com a razão ou não, o comportamento dele é da mesma maneira.
Casagrande

O comentarista também considera legítimas as críticas sobre possíveis conflitos de interesse envolvendo a presidente do Palmeiras, mas ressalta a coragem de Leila Pereira ao assumir protagonismo no mundo do futebol.

Eu concordo com a questão do Palmeiras e Vasco -- é muito conflitante esse interesse, essa possibilidade. É muito conflitante. Mas fora isso, a Leila é aquela que tá batendo de frente e tem coragem de discutir com quem sempre mandou.
Casagrande

Mauro Cezar: Obrigação de Bap é defender o Flamengo

Primeiro, demorou muito dessa entrevista. Parabéns, Rodrigo Mattos, que conseguiu essa exclusiva com o Bap. A partir do momento que a presidente Palmeiras fez vários ataques ao Flamengo, ele como presidente do Flamengo tem obrigação de sair em defesa do Flamengo. Obrigação. E demorou muito, ficou falando pra Flamengo TV, ele tá falando pra bolha, falando pra torcedor do Flamengo, aqui ele tá falando pra todo mundo, aqui no UOL e em outros lugares.
Mauro Cezar Pereira

Mauro Cezar: Ancelotti tem que chamar o Endrick para seleção

Eu não me conformo dele não chamar o Endrick, mesmo sem jogar no Real Madrid. Pra mim, é problema do Xabi Alonso, se o Endrick não joga lá. Tem que chamar o Endrick. E o Richarlison, faz o quê na seleção? Com todo o respeito ao Richarlison, tem uma história de vida bacana, um cara legal, a gente gosta dele, mas não dá. O gol que ele perdeu na jogada do Estevão, pra mim foi um mau posicionamento, porque a bola foi perfeita.
Mauro Cezar Pereira

