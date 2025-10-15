Botafogo x Flamengo: últimos clássicos mostram equilíbrio entre rivais

Botafogo e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Devido aos últimos resultados do clássico, a partida tem tudo para ser equilibrada do início ao fim.

Ambos os times somam 46,6% de aproveitamento nos últimos cinco clássicos. Foram duas vitórias para cada lado e um empate. Ao todo, o Glorioso marcou sete gols, enquanto o Rubro-Negro balançou as redes duas vezes.

Superioridade Rubro-Negra em 2025?

Apesar disso, o Flamengo se apega aos resultados conquistados contra o Botafogo neste ano para vencer mais um clássico. A equipe de Filipe Luís não perdeu para o rival alvinegro na temporada, tendo somado duas vitórias, uma delas pela Supercopa Rei, por 3 a 1, e um empate.

No Campeonato Carioca, o Mengão venceu por 1 a 0. Já no primeiro turno do Brasileirão, os times ficaram no 0 a 0.

Últimas vitórias do Botafogo

Os dois triunfos do Botafogo no clássico aconteceram em 2024, ano em que se sagrou campeão brasileiro e da Libertadores. Pela 4ª e 23ª rodada daquele Brasileirão, o Fogão superou o rival por 2 a 0 e 4 a 1, respectivamente.

Desempenho em clássicos no ano

Em relação aos demais clássicos do Rio de Janeiro, o Flamengo também soma números melhores no ano. O time rubro-negro disputou 12 clássicos contra Botafogo, Fluminense e Vasco e não perdeu. Foram sete vitórias e cinco empates.

Já o Glorioso tem números mais discretos. Dos 10 clássicos que jogou em 2025, a equipe somou três vitórias, três empates e quatro derrotas, incluindo uma eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, para o Vasco.