Botafogo x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Botafogo e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Botafogo vive altos e baixos e precisa vencer para manter distância das equipes fora do G6. O Alvinegro carioca perdeu para o Internacional por 2 a 0 na rodada passada.
Já o Flamengo venceu apenas uma das últimas quatro partidas e foi ultrapassado pelo Palmeiras no Brasileirão. A equipe de Filipe Luís perdeu par ao Bahia por 1 a 0 no último compromisso pelo Brasileirão.
Botafogo x Flamengo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 15 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)