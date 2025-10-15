Topo

Esporte

Botafogo x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Gramado sintético do Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo
Gramado sintético do Nilton Santos Imagem: Vitor Silva / Botafogo
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

15/10/2025 05h30

Botafogo e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Relacionadas

Flamengo: Jorginho teve trauma com ensopado na Itália e disse 'não' à mãe

Palmeiras supera Data Fifa com soluções, e Fla tem retorno em reta final

Com Claus no jogo do Palmeiras, veja como ficou a escala de arbitragem

O Botafogo vive altos e baixos e precisa vencer para manter distância das equipes fora do G6. O Alvinegro carioca perdeu para o Internacional por 2 a 0 na rodada passada.

Já o Flamengo venceu apenas uma das últimas quatro partidas e foi ultrapassado pelo Palmeiras no Brasileirão. A equipe de Filipe Luís perdeu par ao Bahia por 1 a 0 no último compromisso pelo Brasileirão.

Botafogo x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 15 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Protagonistas na Data Fifa, trio do São Paulo reforça time contra o Grêmio

Fortaleza x Vasco: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Palmeiras x RB Bragantino: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Ancelotti dá pistas para Copa e tem dois jogos para definir base da seleção

Santos x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Itália encurta distância, mas vaga direta na Copa é improvável; entenda

Data Fifa tem 10 classificados à Copa, seleções quase lá e mais definições

Vai ter 'lei do ex'? Palmeiras reencontra 6 crias contra o Bragantino

Substituto de Hugo chegou no Corinthians aos 8 anos e tem origens no futsal

Atlético-MG x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Atlético encara Cruzeiro em duelo que promete clima de revanche na Arena MRV