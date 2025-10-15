Botafogo x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Botafogo e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Botafogo vive altos e baixos e precisa vencer para manter distância das equipes fora do G6. O Alvinegro carioca perdeu para o Internacional por 2 a 0 na rodada passada.

Já o Flamengo venceu apenas uma das últimas quatro partidas e foi ultrapassado pelo Palmeiras no Brasileirão. A equipe de Filipe Luís perdeu par ao Bahia por 1 a 0 no último compromisso pelo Brasileirão.

Botafogo x Flamengo -- Campeonato Brasileiro