Barcelona renova contrato do meio-campista De Jong até 2029

O Barcelona anunciou na manhã desta quarta-feira a renovação do contrato do meio-campista Frenkie De Jong. O holandês assinou novo vínculo com o clube espanhol até 2029.

O jogador de 28 anos firmou o acordo após o treino da equipe. Ele assinou o contrato ao lado do presidente Joan Laporta, do vice Rafael Yuste, do membro do conselho Joan Soler e do diretor de futebol Deco.

Passagem pelo Barcelona

De Jong chegou ao time catalão em julho de 2019 após se destacar no Ajax, da Holanda, clube que o formou. O atleta disputou 89 jogos pela equipe holandesa, com cinco gols e treze assistências, além de dois títulos.

Em sua primeira temporada pelo Barcelona, o meia rapidamente se adaptou ao futebol espanhol e somou 42 aparições, dois gols e quatro assistências.

Passadas seis temporadas, De Jong segue sendo importante para o time espanhol. Ao todo, o holandês marcou 19 gols e 24 assistências em 267 partidas, além de duas La Liga, duas Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.

Desempenho na atual temporada

De Jong acumula oito jogos na temporada, sendo seis pelo Campeonato Espanhol e dois pela Liga dos Campeões. O meia foi capitão nos confrontos contra Rayo Vallecano e Getafe pela liga nacional.