Bap aponta 'tolice' de Leila sobre jogar sem Fla: 'Raso até para criança'

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, rebateu declarações de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que propôs a criação de uma liga sem o Rubro-Negro, sugerindo que o rival "tem de jogar sozinho".

Em entrevista exclusiva ao UOL, Bap disse que foi uma "declaração infantil" e que se trata de uma "conversa rasa até pra criança de quinta série". O mandatário ressaltou que o clube da Gávea nunca cogitou deixar a Libra e que "foi generoso demais nesse processo".

Eu acho que é uma declaração infantil. Tentando colocar uma coisa que não é viável. Não existe isso. Quem é que discutiu que quer estar separado? Eu vou repetir pra todo mundo, o Flamengo quer ficar na Libra. O Flamengo nunca discutiu, o Flamengo nunca aventou a possibilidade de sair. O Flamengo, muito antes de todo esse pessoal, defendeu a lei do mandante que trazia pra todos os clubes um valor que eles não tinham até então Bap, presidente do Flamengo

"O Flamengo, muito pelo contrário, foi generoso demais neste processo, pensando na consecução de uma liga futura. Agora, alguns só pensam em dinheiro, pensam em tirar vantagem, dedicam mais tempo e energia a aparecer em público, a propagar o seu ego do que, de alguma forma, em trabalhar pelo interesse coletivo. As coisas são como são. Você sabe que vai jogar sozinho? Como que vai jogar sozinho? Onde que se tira essa ideia?", completou

Leila, no fim do mês passado, concedeu uma entrevista em que indicou que o Rubro-Negro jogasse "contra ele mesmo" e usou o termo "terraflanista". "Se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho, contra ele mesmo. Não tem os terraplanistas, que acreditam que a terra é plana? Agora tem os 'terraFlamistas'. Eles acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo", afirmou, em entrevista ao "ge tv".

Bap questionou quais competições o Flamengo não jogaria e disse ser uma "tolice" tal ideia, avaliando ser "uma cortina de fumaça".