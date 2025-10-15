Atlético-MG x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Atlético-MG e Cruzeiro disputam o clássico mineiro nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A partida será transmitida ao vivo pela Globo (para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Atlético-MG voltou a vencer após duas rodadas sem somar os três pontos. O Galo recebeu o Sport em partida atrasada do Brasileirão e venceu por 3 a 1.
Já o Cruzeiro vem de um resultado bastante frustrante diante do próprio Sport. Em partida que poderia aproximar o Cabuloso dos líderes, a equipe de Leonardo Jardim empatou em casa em 1 a 1.
Atlético-MG x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
- Transmissão: Globo, GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)