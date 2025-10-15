Topo

Atlético-MG x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Arena MRV antes de Atlético-MG x Cruzeiro, jogo da Copa do Brasil - Gilson Lobo/AGIF
Colaboração para o UOL, em São Paulo

15/10/2025 05h30

Atlético-MG e Cruzeiro disputam o clássico mineiro nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo (para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Atlético-MG voltou a vencer após duas rodadas sem somar os três pontos. O Galo recebeu o Sport em partida atrasada do Brasileirão e venceu por 3 a 1.

Já o Cruzeiro vem de um resultado bastante frustrante diante do próprio Sport. Em partida que poderia aproximar o Cabuloso dos líderes, a equipe de Leonardo Jardim empatou em casa em 1 a 1.

Atlético-MG x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
  • Transmissão: Globo, GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

