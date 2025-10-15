Atlético encara Cruzeiro em duelo que promete clima de revanche na Arena MRV

A Arena MRV será palco de mais um clássico quente entre Atlético-MG e Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momentos distintos na tabela, os rivais voltam a se enfrentar com objetivos bem diferentes, mas com a mesma urgência pela vitória.

O Cruzeiro chega ao duelo em posição confortável. Terceiro colocado com 52 pontos, o time de Leonardo Jardim está muito próximo de confirmar vaga direta na Libertadores e ainda tenta se manter na disputa pelo título, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo. O empate por 1 a 1 com o lanterna Sport, no Mineirão, deixou um gosto amargo, e o clássico aparece como chance de reação.

O Atlético, por sua vez, vive realidade oposta. Com 32 pontos, tenta se afastar da zona de rebaixamento e confirmar a recuperação sob o comando de Jorge Sampaoli. O triunfo por 3 a 1 sobre o Sport foi um alento, mas o time ainda oscila e precisa mostrar força diante do maior rival.

Há também um componente emocional que esquenta o confronto. O Cruzeiro eliminou o Atlético na Copa do Brasil e avançou à semifinal, resultado que deixou o time alvinegro com a classificação entalada. O reencontro, agora pelo Brasileirão, tem clima de revanche.

O clássico terá torcida única, apenas com atleticanos nas arquibancadas, seguindo o acordo firmado entre os clubes. Mesmo assim, o Cruzeiro costuma se sentir à vontade na Arena MRV: em cinco jogos no estádio, soma três vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Sampaoli enfrenta problemas para montar o time. O técnico não terá Lyanco (lesionado) nem Vitor Hugo (suspenso), e Alonso, com a seleção paraguaia, é dúvida. Iván Román, que seria titular, também preocupa por causa de uma lesão na mão. O setor defensivo é a principal dor de cabeça do argentino.

Além deles, Alexsander, Patrick, Cuello, Caio Maia e Júnior Santos seguem no departamento médico. Igor Gomes cumpre suspensão, e Alan Franco está com o Equador. Rony, em recuperação de um edema na coxa, ainda é dúvida. "Não é o cenário ideal, mas o importante é competir e manter nossa ideia. O clássico é sobre intensidade e coragem", afirmou Sampaoli.

No Cruzeiro, Leonardo Jardim terá reforços importantes. William, Lucas Romero e Kaio Jorge voltam após cumprirem suspensão. A ausência fica por conta de Fabrício Bruno, que defendeu a seleção brasileira no amistoso com o Japão e não conseguiu retornar a tempo. Jonathan Jesus deve ser o escolhido para a zaga.

Há expectativa também pelo retorno de Wanderson, recuperado de lombalgia, mas o atacante deve começar no banco. Já o volante Christian, poupado com desgaste físico, treinou normalmente e deve compor o meio-campo ao lado de Lucas Silva e Lucas Romero.

O Cruzeiro tenta manter o embalo de uma campanha sólida, enquanto o Atlético joga pressionado por resultados e pelo peso do clássico. A promessa é de casa cheia e clima tenso na Arena MRV - mais um capítulo da rivalidade que movimenta Minas Gerais.

"Já tinha a logística programada. Vou cumprir a logística da seleção. O Cruzeiro até tentou que eu voltasse antes. Mas não foi possível por indisponibilidade de voo. Mas tudo certo, confio plenamente em quem está em Belo Horizonte", afirmou Fabrício Bruno.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitão e Guilherme Arana; Fausto Vera, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Bernard, Dudu e Hulk (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli.

CRUZEIRO - Cássio; William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Léo Jardim.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).