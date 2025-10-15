Após Bola de Ouro, Dembélé considera contrato "insuficiente" no PSG e quer renovação, diz jornal

Depois de uma temporada brilhante com o Paris Saint-Germain, o atacante Ousmane Dembélé foi eleito o Bola de Ouro da temporada 2024/25, em eleição realizada pela revista France Football. Porém, com o prêmio, o jogador de 28 anos entenderia que seu contrato com o clube parisiense teria se tornado "insuficiente" com o seu status. Assim, o atleta desejaria uma renovação com cifras maiores, segundo informação do jornal L'Equipe.

Beaucoup de joie, de fierté et d'émotion. Un rêve devenu réalité. Merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu tout au long de ce parcours. #ballondor pic.twitter.com/dLTgZXqa6d ? Ousmane Dembélé (@dembouz) September 23, 2025

Contrato atual e negociações

O contrato de Dembélé com o PSG expira em 2028. De acordo com o jornal, o valor que o atacante ganharia no clube giraria em torno de € 18 milhões brutos (R$ 114 milhões aproximadamente). Esta cifra seria considerada insuficiente para o atual melhor jogador do mundo.

Por sua vez, Luis Campos, diretor esportivo do PSG, e Moussa Sissoko, agente do jogador, já estariam em negociações para a renovação de Dembélé.

Dembélé - LOU BENOIST / AFP

Valorização e desempenho

Os parisienses têm clareza de que Dembélé teria evoluído significativamente em diversos fatores desde sua chegada ao time. O PSG entenderia por que o atacante estaria se posicionando para receber uma espécie de aumento. O valor de mercado do jogador quase dobrou nos últimos doze meses, passando de 50 milhões para 100 milhões de euros.

Nesta temporada, Dembélé vem sofrendo com pequenas lesões e sequer fez cinco jogos pelo PSG. O atacante tem quatro partidas disputadas, com dois gols marcados e duas assistências.