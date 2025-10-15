Andrés Sanchez pede afastamento de Conselhos do Corinthians após denúncia do MP-SP

Andrés Sanchez pediu o afastamento do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação (CORI) do Corinthians nesta quarta-feira após a denúncia do Ministério Público de São Paulo referente aos gastos com cartões corporativos do clube durante seu último mandato presidencial.

O ex-presidente Andrés Sanchez e o superintendente financeiro Roberto Gavioli, afastado do cargo, foram denunciados por três crimes: apropriação indébita agravada continuada, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário.

A informação foi confirmada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr, através de uma nota oficial.

Mandatos e investigação

Andrés Sanchez é conselheiro vitalício do Corinthians e presidiu o clube em dois períodos: o primeiro, de 2007 a 2011, e o segundo, de 2018 a 2020.

Os gastos irregulares com cartões corporativos do Corinthians investigados pelo Ministério Público são referentes ao segundo mandato. A promotoria analisou faturas de agosto de 2018 a dezembro de 2020, detectando uma série de despesas que não têm caráter institucional.

O MP-SP cobra do ex-presidente corintiano o ressarcimento, com correção monetária, dos gastos com cartões corporativos do clube de agosto de 2018 a dezembro de 2020. R$ 480 mil teriam de ser devolvidos ao clube, a maior parte desse valor paga pelo ex-presidente corintiano e uma menor parcela paga por Roberto Gavioli, gerente financeiro.

Sanchez e Gavioli também teria de pagar mais 75% dos R$ 480 mil, ou seja, R$ 360 mil cada um, por danos morais e materiais ao Corinthians.

Gastos pessoais com cartão do clube

Em dezembro de 2020, de acordo com o MP-SP após análise das faturas de cartão de crédito, Andrés gastou cerca de R$ 9 mil em Tibau do Sul, município no Rio Grande do Norte onde está a famosa praia de Pipa. Também houve mais de R$ 6 mil em gastos no arquipélago de Fernando de Noronha em janeiro do mesmo ano.

Mas, de acordo com Cássio Roberto Conserino, as despesas pagas com os cartões corporativos do Corinthians nessas viagens para o Nordeste foram de R$ 33.793,92.

Houve também despesas de mais de R$ 5 mil com a compra de dois relógios na joalheria de luxo HStern, mas, embora o cartão usado tenha sido o do Corinthians, a nota fiscal dos produtos saiu em nome do ex-presidente André Sanches. Gastos em lojas de roupas, como Brooksfield, também chamaram atenção da promotoria.