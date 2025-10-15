Topo

Andrés é denunciado pelo MP por uso de cartão corporativo no Corinthians

Presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, em 2018
Presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, em 2018 Imagem: Daniel Vorley/AGIF
15/10/2025 12h16

O Ministério Público de São Paulo denunciou Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, e Roberto Gavioli, gerente financeiro do clube desde a gestão Andrés, no caso do uso indevido de cartões corporativos.

Andrés foi denunciado por apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsificação de documento tributário. Já Gavioli foi denunciado nos dois primeiros artigos por omissão.

Ao longo de três anos de gestão, Andrés gastou cerca de R$ 480 mil, segundo informações do promotor Cassio Roberto Conserino.

A promotoria pede que o ex-presidente devolva o valor integral ao clube, junto com Gavioli, além de pagar mais 75% do valor total. O gerente financeiro também terá que devolver 75% do valor integral.

Neste contexto, o MPSP também ingressou com uma liminar pedindo o afastamento de ambos os dirigentes do Timão.

Os ex-presidentes Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, também investigados, constam no pedido liminar da promotoria do Estado de São Paulo, apesar de ainda não terem recebido nenhuma denúncia.

