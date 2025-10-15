Topo

Esporte

Alerta ligado: veja quem está pendurado e corre risco de desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo

15/10/2025 06h00

Palmeiras quer se manter na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, e, nesta quarta-feira, enfrenta o Red Bull Bragantino, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 28ª rodada da competição nacional. A partida antecede um duelo direto pela ponta da tabela e o Verdão liga o alerta para os pendurados.

A equipe de Abel Ferreira conta com uma lista de cinco atletas pendurados que, em caso de terceiro cartão amarelo, precisarão cumprir suspensão contra o Flamengo. O clássico regional acontece no próximo domingo, no Maracanã.

Quem está pendurado no Palmeiras?

  • Weverton

  • Piquerez

  • Aníbal Moreno

  • Lucas Evangelista

  • Facundo Torres

Desses, porém, apenas os titulares Weverton e Piquerez devem entrar em campo pelo Palmeiras. Lucas Evangelista se recupera de uma cirurgia na coxa direita e é desfalque certo. Aníbal Moreno e Facundo Torres não estarão com a delegação.

Ambos estavam concentrados com a seleção argentina e uruguaia, respectivamente, e não devem reunir condições para o duelo. O Uruguai esteve em campo na segunda-feira, na Malásia. O pouco tempo de recuperação e a longa viagem são fatores para a ausência de Facundo. Já Aníbal atuou pela Argentina na noite de terça-feira.

Trio está livre após cumprir suspensão contra o Juventude

Por outro lado, o Palmeiras tem um alívio. Gustavo Gómez, Emiliano Martínez e Vitor Roque estão livres após cumprirem suspensão contra o Juventude. Os dois primeiros disputaram amistosos nesta data Fifa e não estarão contra o Massa Bruta. O camisa 9, por sua vez, é reforço para Abel e só fica suspenso se receber um cartão vermelho.

Provável escalação do Palmeiras

A provável escalação do Palmeiras conta com: Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson; Raphael Veiga e Vitor Roque.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro e vem de três vitórias consecutivas na competição. A última delas foi a goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada. Com isso, o Verdão chegou aos 58 pontos e abriu três de vantagem para o vice-líder Flamengo.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Veja quais são os convocados da Seleção que aproveitaram os amistosos de outubro

Alerta ligado: veja quem está pendurado e corre risco de desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo

Corinthians mira sequência de 10 jogos de invencibilidade com Memphis em campo

São Paulo conta com estrelas para 2026? Entenda planejamento e o que pensa Casares

Mateusz Gamrot exalta Charles Do Bronx após duelo no UFC Rio: "Foi uma honra"

Sequência em casa vira esperança do Santos para afastar crise

Sem destaque da seleção, Vasco tenta quebrar tabu contra o Fortaleza

Protagonistas na Data Fifa, trio do São Paulo reforça time contra o Grêmio

Fortaleza x Vasco: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Palmeiras x RB Bragantino: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Ancelotti dá pistas para Copa e tem dois jogos para definir base da seleção