Alerta ligado: veja quem está pendurado e corre risco de desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo

O Palmeiras quer se manter na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, e, nesta quarta-feira, enfrenta o Red Bull Bragantino, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 28ª rodada da competição nacional. A partida antecede um duelo direto pela ponta da tabela e o Verdão liga o alerta para os pendurados.

A equipe de Abel Ferreira conta com uma lista de cinco atletas pendurados que, em caso de terceiro cartão amarelo, precisarão cumprir suspensão contra o Flamengo. O clássico regional acontece no próximo domingo, no Maracanã.

Quem está pendurado no Palmeiras?

Weverton

Piquerez

Aníbal Moreno

Lucas Evangelista

Facundo Torres

Desses, porém, apenas os titulares Weverton e Piquerez devem entrar em campo pelo Palmeiras. Lucas Evangelista se recupera de uma cirurgia na coxa direita e é desfalque certo. Aníbal Moreno e Facundo Torres não estarão com a delegação.

Ambos estavam concentrados com a seleção argentina e uruguaia, respectivamente, e não devem reunir condições para o duelo. O Uruguai esteve em campo na segunda-feira, na Malásia. O pouco tempo de recuperação e a longa viagem são fatores para a ausência de Facundo. Já Aníbal atuou pela Argentina na noite de terça-feira.

Trio está livre após cumprir suspensão contra o Juventude

Por outro lado, o Palmeiras tem um alívio. Gustavo Gómez, Emiliano Martínez e Vitor Roque estão livres após cumprirem suspensão contra o Juventude. Os dois primeiros disputaram amistosos nesta data Fifa e não estarão contra o Massa Bruta. O camisa 9, por sua vez, é reforço para Abel e só fica suspenso se receber um cartão vermelho.

Provável escalação do Palmeiras

A provável escalação do Palmeiras conta com: Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson; Raphael Veiga e Vitor Roque.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro e vem de três vitórias consecutivas na competição. A última delas foi a goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada. Com isso, o Verdão chegou aos 58 pontos e abriu três de vantagem para o vice-líder Flamengo.