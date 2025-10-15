Adriano valoriza vitória do Campinas na final do Paulista masculino de vôlei

O Campinas largou na frente na final do Campeonato Paulista masculino de vôlei na última terça-feira ao vencer o Suzano, por 3 sets a 0, na Arena Suzano. O ponteiro Adriano valorizou a vitória do time interiorano.

Apesar do placar elástico, o Campinas não teve vida fácil, principalmente no primeiro set, em que venceu por apenas dois pontos de diferença (27-25). Após sair na frente, a equipe controlou o jogo com mais tranquilidade e venceu os sets seguintes por 25-18 e 25-21.

"A vitória é totalmente da equipe. O primeiro set foi muito nervoso, a gente sabe que Suzano é uma equipe muito bem estruturada, é um grande adversário. Jogar aqui sempre é um jogo tenso. Primeiro set mostrou isso, decidido lá em cima, no segundo set entramos mais focados, vendo os pontos que precisávamos melhorar e sendo mais agressivo. A ansiedade tomou conta em alguns momentos, mas conseguimos nos recuperar. Bom que saímos com a vitória e agora vamos decidir em casa", disse Adriano, ao Sportv.

Jogo de volta

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira (17), às 20h30, no Ginásio do Taquaral, em Campinas. O Campinas precisa de mais uma vitória por qualquer placar para ser campeão. Já o Suzano necessita vencer para levar a decisão ao Golden Set.

O Campinas é o atual campeão da competição e busca conquistá-la pela quinta vez em sua história. Já o Suzano tenta conquistar o torneio pela primeira vez.