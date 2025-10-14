Não precisa ser titular: Comentaristas debatem espaço de Veiga no Palmeiras

Decisivo na vitória sobre o Juventude, Raphael Veiga já pode ser considerado um titular do Palmeiras? Na Live do Clube, Paulo Massini e Danilo Lavieri debateram.

Amanhã, contra o Red Bull Bragantino, ele deve começar jogando mais uma vez, já que o Palmeiras segue com muitos desfalques por conta da Data Fifa.

Massini: Veiga não é titular, mas é importante

O Raphael Veiga é um jogador importante. Não precisa ser titular. Ele pode ser titular, pode não ser, pode não estar bem, mas pde ajudar. É isso que a gente tem que tentar entender. Ele não está na melhor fase da carreira dele, não é titular quando voltarem Flaco e Roque, mas amanhã, por exemplo, [contra o Bragantino], o Palmeiras vai precisar muito dele.

Paulo Massini

Lavieri: Respeito não significa lugar cativo

O que eu sempre pondero é que ele merece o respeito e tal, mas o respeito não significa lugar cativo. E ele tem que reconquistar jogando, mostrando, o que é o que ele tem feito. [...] E é isso aí, um jogador que teve um tempo afastado, jogou muito tempo com dores e tal, ele vai demorar para ficar 100%, para ser o Veiga que a gente já sabe que ele é.

O fato é que ele merece o respeito, e eu fiquei muito feliz de saber dos meus amigos que foram ao Allianz Parque no final de semana, que ele foi super respeitado, exaltado e aplaudido, muito diferente do que acontece em algumas das bolhas nas redes sociais.

Danilo Lavieri

Pois é, eu também, como eu disse, como você disse, o Palmeiras confirmou essa notícia, também me surpreendeu. Uma expressão que eu vi aqui, eu vou até ler para ser mais preciso, é 'quando o assunto é base, o mais importante do que o resultado é a forma humana dos jovens, por isso que o clube fez esse movimento'.

Danilo Lavieri

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Imagem: Arte/UOL

Imagem: Arte/UOL

Assista ao programa completo