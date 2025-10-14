Topo

Esporte

OPINIÃO

Não precisa ser titular: Comentaristas debatem espaço de Veiga no Palmeiras

do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 18h27

Decisivo na vitória sobre o Juventude, Raphael Veiga já pode ser considerado um titular do Palmeiras? Na Live do Clube, Paulo Massini e Danilo Lavieri debateram.

Amanhã, contra o Red Bull Bragantino, ele deve começar jogando mais uma vez, já que o Palmeiras segue com muitos desfalques por conta da Data Fifa.

Massini: Veiga não é titular, mas é importante

O Raphael Veiga é um jogador importante. Não precisa ser titular. Ele pode ser titular, pode não ser, pode não estar bem, mas pde ajudar. É isso que a gente tem que tentar entender. Ele não está na melhor fase da carreira dele, não é titular quando voltarem Flaco e Roque, mas amanhã, por exemplo, [contra o Bragantino], o Palmeiras vai precisar muito dele.
Paulo Massini

Relacionadas

Palmeiras pode ter dois retornos importantes para duelo pelo Brasileirão

Joia do Palmeiras perdeu a mãe durante jogo e agora vive semana dos sonhos

Palmeiras supera Data Fifa com soluções, e Fla tem retorno em reta final

Lavieri: Respeito não significa lugar cativo

O que eu sempre pondero é que ele merece o respeito e tal, mas o respeito não significa lugar cativo. E ele tem que reconquistar jogando, mostrando, o que é o que ele tem feito. [...] E é isso aí, um jogador que teve um tempo afastado, jogou muito tempo com dores e tal, ele vai demorar para ficar 100%, para ser o Veiga que a gente já sabe que ele é.

O fato é que ele merece o respeito, e eu fiquei muito feliz de saber dos meus amigos que foram ao Allianz Parque no final de semana, que ele foi super respeitado, exaltado e aplaudido, muito diferente do que acontece em algumas das bolhas nas redes sociais.
Danilo Lavieri

Palmeiras: time sub-17 é afastado do Campeonato Paulista por indisciplina

Pois é, eu também, como eu disse, como você disse, o Palmeiras confirmou essa notícia, também me surpreendeu. Uma expressão que eu vi aqui, eu vou até ler para ser mais preciso, é 'quando o assunto é base, o mais importante do que o resultado é a forma humana dos jovens, por isso que o clube fez esse movimento'.
Danilo Lavieri

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL
Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Costa do Marfim e Senegal garantem vaga para a disputa da Copa do Mundo do ano que vem

Assistir Paysandu x Remo ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Já classificado à Copa do Mundo, Marrocos supera Congo pelas Eliminatórias

Assistir Chapecoense x Botafogo-SP ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Casares comenta racha político no São Paulo e abre o jogo sobre permanência de Belmonte até fim da gestão

Palmeiras: time sub-17 é afastado do Campeonato Paulista por indisciplina

Espanha goleia a Bulgária e segue 100% nas Eliminatórias

Com dois de Kane, Inglaterra goleia e é a 1ª seleção europeia garantida na Copa

Itália vence Israel e segue na disputa por vaga direta na Copa do Mundo

CR7 bate recorde, mas Portugal leva empate e ainda não se garante na Copa

CR7 faz dois contra a Hungria, mas Portugal cede empate e adia classificação