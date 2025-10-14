Topo

Esporte

Vasco celebra gol de Paulo Henrique pela Seleção Brasileira contra o Japão

14/10/2025 10h39

O Vasco da Gama utilizou suas redes sociais para parabenizar o lateral direito Paulo Henrique, autor de um dos gols da Seleção Brasileira na derrota por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado nesta terça-feira. O jogador foi titular da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Nas redes, o clube cruz-maltino publicou a mensagem:

"O primeiro gol veio logo na estreia como titular da Seleção! Paulo Henrique, do Vasco da Gama, do Brasil! Parabéns, meu lateral!"

Números de Paulo Henrique

Apesar do resultado negativo ? a Seleção Brasileira abriu 2 a 0 e sofreu a virada no segundo tempo ?, Paulo Henrique teve bom desempenho individual, sendo um dos destaques do time.

O lateral registrou 1 passe decisivo, 4 vitórias em 6 duelos, além de 1 desarme, 2 recuperações de bola e 4 cortes defensivos, mostrando segurança e intensidade nos dois lados do campo.

