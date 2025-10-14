UFC Rio: Brasileiros recebem seis meses de suspensão; Do Bronx tem gancho de 14 dias

No último sábado (11), na 'Farmasi Arena', os fãs de MMA acompanharam lutas intensas no UFC Rio. Com desfechos violentos na maioria dos seus combates, o evento consequentemente deixará uma parte de seus participantes de molho por um tempo considerável. Não à toa, cinco atletas receberam a suspensão médica mais longa: de seis meses. Dentre estes, quatro são representantes do 'Esquadrão Brasileiro': Vicente Luque, Jhonata Diniz, Lucas Almeida e Saimon Oliveira.

A lista de ganchos médicos foi replicada pelo site 'MMA Junkie', após contato com a 'Comissão Atlética Brasileira de MMA', órgão que regula eventos de esportes de combate na região. Além do quarteto brasileiro, Clayton Carpenter também recebeu uma suspensão de 180 dias. Vale ressaltar que o período estabelecido para cada atleta pode ser diminuído caso haja liberação médica antes do prazo original.

Lesões mais graves

Em ação no card principal, Vicente Luque acabou derrotado por Joel Alvarez via decisão unânime. E durante o confronto com o espanhol, o brasiliense acabou fraturando o osso da órbita direita - que explica o gancho de seis meses recebido. Já Jhonata Diniz teve traumas na região da face, boca e maxilar, já que precisará de liberação de um médico bucomaxilofacial para voltar a treinar após ser vencido pelo português Mario Pinto.

Já no card preliminar, Lucas Almeida já havia chamado a atenção de fãs e imprensa antes mesmo de sua luta. Durante a pesagem cerimonial, viralizou uma imagem de sua mão direita bastante inchada - o que levantou suspeitas de uma possível fratura na região. Apesar disso, o brasileiro entrou em ação e acabou nocauteado no primeiro round por Michael Aswell Jr, sem sequer desferir um soco com a mão direita.

Agora, o peso-pena ficará afastado por 180 dias ou até que um raio-X da mão direita seja liberado pelo médico. Por fim, Saimon Oliveira aparentemente lesionou um ligamento do joelho em sua derrota para Luan Lacerda, na luta de abertura do UFC Rio. Por conta disso, o brasileiro ficará, a princípio, por seis meses de molho.

Protagonistas ilesos

Os protagonistas da noite não sofreram tantos danos como os demais atletas. Escalados para a luta principal, Charles Do Bronx e Mateusz Gamrot receberam, cada, somente 14 dias de suspensão médica - sendo uma semana sem qualquer contato. O ex-campeão brasileiro finalizou o grappler polonês no segundo assalto. O mesmo prognóstico foi concedido tanto para Deiveson Figueiredo quanto para Montel Jackson, que disputaram o 'co-main event' do UFC Rio - vencido por 'Daico' na decisão dividida dos juízes.

Confira abaixo a lista completa de ganchos do UFC Rio:

Charles Do Bronx: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias.

Mateusz Gamrot: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias.

Deiveson Figueiredo: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias.

Montel Jackson: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias.

Joel Alvarez: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias.

Vicente Luque: Suspenso por 180 dias, com 45 dias de repouso obrigatório por fratura na órbita direita.

Mario Pinto: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias.

Jhonata Diniz: Suspenso por 180 dias ou até ser liberado por um médico bucomaxilofacial, com 45 dias de repouso obrigatório.

Kaan Ofli: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias.

Ricardo Carcacinha: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias.

Michael Aswell: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias.

Lucas Almeida: Suspenso por 180 dias, sem contato por 180 dias ou até que o raio-X da mão direita seja liberado pelo médico, com repouso obrigatório por 30 dias.

Jafel Filho: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias.

Clayton Carpenter: Suspenso por 180 dias, sem contato por 30 dias, ou até que a ressonância magnética do ombro direito seja liberada por um médico.

Vitor Petrino: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias.

Thomas Petersen: Suspenso por 60 dias, sem contato por 45 dias.

Bia Mesquita: Suspensa por 14 dias, sem contato por sete dias.

Irina Alekseeva: Suspensa por 60 dias, sem contato por 45 dias.

Lucas Rocha: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias.

Stewart Nicoll: Suspenso por 30 dias, sem contato por 21 dias.

Julia Polastri: Suspensa por 14 dias, sem contato por sete dias.

Karolina Kowalkiewicz: Suspensa por 45 dias, sem contato por 30 dias.

Luan Lacerda: Suspenso por 14 dias, sem contato por sete dias.

Saimon Oliveira: Suspenso por 180 dias, com 180 dias sem contato ou até que seja liberado por um ortopedista após análise da parte anterior do ligamento colateral medial

