Transmissão ao vivo do amistoso entre Brasil x Japão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/10/2025 06h35

Brasil e Japão medem forças hoje (14), às 7h30 (de Brasília), no Nacional de Tóquio, no Japão, para disputar mais um amistoso preparatório visando a Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O duelo será transmitido pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube).

O Brasil vem de goleada sobre a Coreia do Sul e chega confiante para os próximos compromissos. Carlo Ancelotti contou com grande desempenho do ataque para vencer o jogo por 5 a 0.

O Japão empatou com o Paraguai em 2 a 2 na Data Fifa. A equipe asiática faz mais um jogo diante de sua torcida e busca surpreender o Brasil.

Brasil x Japão -- Amistoso internacional

  • Data e hora: 14 de outubro, às 7h30 (de Brasília)
  • Local: Nacional de Tóquio, no Japão
  • Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube)

