Transmissão ao vivo de João Fonseca x Botic no ATP de Bruxelas: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

João Fonseca enfrenta o holandês Botic van de Zandschulp hoje (14), por volta das 14h30 (de Brasília), pela primeira rodada do ATP 250 de Bruxelas.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

João Fonseca perdeu duas posições no ranking da ATP e aparece agora como o número 43 do mundo. O adversário do nesta tarde é atual 84º colocado.

Os dois já se enfrentaram em 2024, pela Copa Davis, com vitória de Fonseca por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6). Esta é a primeira vez que o jovem tenista é cabeça de chave em um torneio ATP.

João Fonseca x Botic van de Zandschulp -- ATP 250 de Bruxelas