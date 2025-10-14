Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de João Fonseca x Botic no ATP de Bruxelas: veja onde assistir

João Fonseca na segunda rodada do US Open em 2025 - Elsa/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/10/2025 13h10

João Fonseca enfrenta o holandês Botic van de Zandschulp hoje (14), por volta das 14h30 (de Brasília), pela primeira rodada do ATP 250 de Bruxelas.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

João Fonseca perdeu duas posições no ranking da ATP e aparece agora como o número 43 do mundo. O adversário do nesta tarde é atual 84º colocado.

Os dois já se enfrentaram em 2024, pela Copa Davis, com vitória de Fonseca por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6). Esta é a primeira vez que o jovem tenista é cabeça de chave em um torneio ATP.

João Fonseca x Botic van de Zandschulp -- ATP 250 de Bruxelas

  • Data e hora: 14 de outubro, às 14h30 (de Brasília)
  • Local: Bruxelas, na Bélgica
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

