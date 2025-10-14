Topo

Torcida do Athletico-PR esgota ingressos do setor visitante para clássico contra o Coritiba

14/10/2025 19h17

Os ingressos para o setor visitante do clássico entre Coritiba e Athletico-PR estão esgotados. O duelo acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

As vendas iniciaram às 14h desta terça-feira, pelo site oficial de ingressos do Coritiba. Os valores eram de R$ 75 (meia) e R$ 150 (inteira).

Antes de encarar o Coxa, o Furacão tem um compromisso importante pela Série B nesta terça-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, contra o Avaí.

O clássico promete muito, já que as duas equipes chegam com grandes objetivos. O Coritiba é o líder isolado da competição, com 56 pontos, enquanto o Athletico-PR ocupa a sétima posição. Se vencer o Avaí nesta rodada, o Furacão pode se aproximar do G-4 e aumentar suas chances de brigar pelo acesso.

Torcida do Athletico-PR esgota ingressos do setor visitante para clássico contra o Coritiba

