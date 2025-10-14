Torcedores elegem vilões da derrota do Brasil para o Japão
A derrota inédita da Seleção Brasileira para o Japão, em amistoso disputado nesta terça-feira, gerou forte repercussão nas redes sociais. Após o revés por 3 a 2, depois de abrir 2 a 0 no placar, torcedores demonstraram indignação e apontaram culpados pelo resultado.
Entre os mais criticados estiveram Hugo Souza, Fabrício Bruno, Beraldo, Carlos Augusto Joelinton e Richarlison, mencionados em publicações que ironizaram suas atuações.
"Mal acordei e meu dia já acabou depois de assistir Hugo Souza e Fabrício Bruno", comentou um torcedor. "Fabrício Bruno e Hugo Neneca são dispensáveis. Se o Joelinton é jogador de futebol, eu sou o Mestre dos Magos", completou outro internauta.
Observações na Seleção
Muitos fãs questionaram o nível do elenco e os testes feitos pelo técnico Carlo Ancelotti, citando que o time "não está pronto para pensar em hexa" com esse grupo.
"Não dá pra querer ser hexa e ter no elenco Hugo Souza, Fabrício Bruno, Joelinton e Richarlison", confirmou mais um torcedor.