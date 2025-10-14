Topo

Time do Papa Francisco tem 5 dias para evitar falência, diz TV argentina

San Lorenzo corre risco de falência devido a dívida com fundo suíço - Foto: Reprodução/X@SanLorenzo
14/10/2025 20h26

O San Lorenzo, conhecido como time do Papa Francisco, terá cinco dias para pagar dívida que tem com um fundo suíço, ou terá sua falência decretada. As informações são do canal de TV argentino TyC Sports.

O que aconteceu

Nesta terça-feira, a Justiça argentina notificou o San Lorenzo de que o clube tem até o dia 19 de outubro para pagar a dívida de US$ 4,7 milhões (R$ 25,7 milhões) que tem com o fundo suíço AIS Investment Fund.

A dívida foi contraída após empréstimo realizado em 2020, durante a transferência do atacante Adolfo Gaich do clube argentino para o CSKA, da Rússia. Na ocasião, o CSKA enviou a documentação com valor que pagaria ao San Lorenzo por Gaich.

O clube argentino realizou um empréstimo com o AIS Investment Fund com o montante que seria pago pelo clube russo. O CSKA, no entanto, não quis pagar ao fundo suíço e deu o dinheiro diretamente ao San Lorenzo, que nunca repassou a quantia para o fundo.

Segundo a TyC Sports, o clube argentino não tem nenhum outro recurso para recorrer da decisão, precisando juntar o dinheiro para evitar a falência.

O San Lorenzo já havia sido condenado a pagar US$ 3,9 milhões (R$ 21,3 milhões) em 2024. Com juros, o valor da dívida chegou no que é cobrado atualmente.

Os advogados do San Lorenzo vêm trabalhando neste caso há um ano e, após vários insucessos na tentativa de um acordo, o tribunal tomou a decisão, que coloca em risco o futuro do clube.

