'Tem jogador que não tem nível de seleção', diz Rodrigo Mattos

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 20h30

A derrota de virada para o Japão expôs escolhas equivocadas de Carlo Ancelotti e a presença de jogadores que não deveriam ir para a seleção brasileira, avalia Rodrigo Mattos no Cartão Vermelho, do Canal UOL.

O Brasil perdeu por 3 a 2, mesmo após abrir 2 a 0. Mattos destaca Hugo Souza, Carlos Augusto e Joelinton como exemplos de apostas que não deram certo.

O Hugo não é um goleiro de nível de seleção nem debaixo do gol. O que só se confirmou hoje. [...] E eu acho que foram testes que demonstraram ali escolhas bem equivocadas. E não é só do Hugo e do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, que, ao contrário do Hugo, vem fazendo uma temporada excelente. Então, foi uma escorregada dele nesse amistoso, mas ele vem indo muito bem.

Mas teve outros jogadores: o Carlos Augusto -- horrendo, tomou um banho do Kubo e do Doan; [...] o próprio Paulo Henrique -- que foi bem ofensivamente, [mas] quando era na hora de defender, não foi bem; o Joelinton -- não compreendo o Joelinton na seleção brasileira. Acho que é um jogador que não tem bola pra estar na seleção.
Rodrigo Mattos

Trajano: Maior fiasco após derrota para Japão é não termos uma seleção

Depois desse jogo aí, quatro amistosos para definir. Depois, vem a Copa do Mundo. Para definir logo o time titular, que podia ter criado uma espinha dorsal em relação ao que ele acha como mais importante e pontuando aqui e ali, não. Mudou tudo, não deu nada e alguns jogadores evidentemente não carimbaram o passaporte para ir para a Copa, caso, eu acho, do Fabrício Bruno, e eu acho estranho o Hugo ser mantido da seleção, porque todo mundo fala, pelo fato de ser pregador de pênalti.
José Trajano

