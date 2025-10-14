Suécia demite técnico Jon Dahl Tomasson; veja detalhes

A Suécia anunciou a demissão do técnico dinamarquês Jon Dahl Tomasson nesta terça-feira, um dia depois da derrota para o Kosovo, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

O resultado dificultou a vida da Suécia nas Eliminatórias. Com apenas um ponto conquistado em quatro jogos, a equipe precisa vencer as últimas duas rodadas e torcer pelo tropeço de Kosovo e Eslovênia para atingir a repescagem.

No entanto, é provável que a Suécia se classifique para a repescagem, mesmo sem terminar na segunda posição das Eliminatórias. Campeã do Grupo A da Liga C na Nations League, a equipe está atualmente entre as quatro qualificadas pelo torneio da Uefa.

SvFF avslutar Jon Dahl Tomassons uppdrag SvFF tackar Jon Dahl Tomasson för sin tid som förbundskapten. ? Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 14, 2025

O presidente da Federação Sueca de Futebol,, explicou a decisão e analisou que Tomasson não entregou os

"A decisão do comitê executivo se baseia no fato de que a seleção masculina não entregou os resultados que esperávamos. Ainda há uma chance de disputar os playoffs em março, e nossa responsabilidade é garantir as melhores condições possíveis para alcançar uma vaga na Copa do Mundo. Nesse sentido, avaliamos que é necessário um novo comando técnico, com um novo treinador", disse o presidente.

Tomasson deixa a Suécia após um ano e sete meses no comando. No período, foram 18 jogos, com nove vitórias, dois empates e sete derrotas.

Leia a nota da Federação Sueca