Suécia demite técnico Jon Dahl Tomasson; veja detalhes
A Suécia anunciou a demissão do técnico dinamarquês Jon Dahl Tomasson nesta terça-feira, um dia depois da derrota para o Kosovo, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
O resultado dificultou a vida da Suécia nas Eliminatórias. Com apenas um ponto conquistado em quatro jogos, a equipe precisa vencer as últimas duas rodadas e torcer pelo tropeço de Kosovo e Eslovênia para atingir a repescagem.
No entanto, é provável que a Suécia se classifique para a repescagem, mesmo sem terminar na segunda posição das Eliminatórias. Campeã do Grupo A da Liga C na Nations League, a equipe está atualmente entre as quatro qualificadas pelo torneio da Uefa.O presidente da Federação Sueca de Futebol, Simon Astrom, explicou a decisão e analisou que Tomasson não entregou os resultados necessários.
"A decisão do comitê executivo se baseia no fato de que a seleção masculina não entregou os resultados que esperávamos. Ainda há uma chance de disputar os playoffs em março, e nossa responsabilidade é garantir as melhores condições possíveis para alcançar uma vaga na Copa do Mundo. Nesse sentido, avaliamos que é necessário um novo comando técnico, com um novo treinador", disse o presidente.
Tomasson deixa a Suécia após um ano e sete meses no comando. No período, foram 18 jogos, com nove vitórias, dois empates e sete derrotas.
Leia a nota da Federação Sueca
O trabalho de Jon Dahl Tomasson chega ao fim com efeito imediato. A decisão foi tomada pela diretoria da SvFF nesta terça-feira e fundamenta-se nos resultados insatisfatórios obtidos nas Eliminatórias.
O diretor de futebol, Kim Källström, declarou:
? Temos um grupo de jogadores em quem acreditamos muito e queremos criar novas oportunidades para que possam render. Confiamos que esta equipe pode chegar à Copa do Mundo se houver a chance de playoff em março. Quero aproveitar para agradecer ao Jon por este período. Ele foi profissional em seu relacionamento com os jogadores, com a comissão técnica e com a federação. É sempre triste seguir caminhos diferentes, mas o futebol é baseado em resultados, e chegamos a um ponto em que eles não foram suficientes.
O trabalho para encontrar um novo técnico para a seleção masculina, bem como a revisão da atual comissão técnica, será iniciado imediatamente. A SvFF informará posteriormente como esse processo será estruturado e conduzido.