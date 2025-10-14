Sport x Ceará pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta quarta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão, o Sport recebe o Ceará na Ilha do Retiro, em Recife. A bola rola às 20h (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Sport x Ceará?
A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.
Como chega o Sport para o confronto
O Sport segue em busca de se recuperar na competição. O Leão da Ilha é o lanterna, com 16 pontos conquistados. São duas vitórias, dez empates e 14 derrotas. O time não vence há três rodadas (dois empates e um revés).
Como chega o Ceará para o confronto
O Ceará, por sua vez, é o décimo colocado, com 34 pontos somados. O Vozão tem nove triunfos, sete empates e dez derrotas. Na última rodada, superou o Santos.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 48 vezes na história. Foram 20 vitórias do Sport, 12 empates e 16 triunfos do Ceará.
Estatísticas
Sport no campeonato
- 20ª posição
- 2 vitórias, 10 empates e 14 derrotas
- 20 gols marcados
- 41 gols sofridos
Ceará no campeonato
- 10ª posição
- 9 vitórias, 7 empates e 10 derrotas
- 26 gols marcados
- 24 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Sport
Gabriel; Thyere, João Silva e Luan Cândido; Aderlan, Lucas Kal, Zé Lucas, Matheusinho e Igor Cariús; Hyoran e Derik Lacerda.
Técnico: Daniel Paulista
Provável escalação do Ceará
Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marcos Victor e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul
Técnico: Léo Condé
Arbitragem
- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (GO)
- Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
- VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Ficha técnica
Jogo: Sport x Ceará
Campeonato: 28ª rodada do Brasileirão
Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 20h (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife
Onde assistir: Premiere