Topo

Esporte

Sport x Ceará pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

14/10/2025 20h00

Nesta quarta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão, o Sport recebe o Ceará na Ilha do Retiro, em Recife. A bola rola às 20h (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Sport x Ceará?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.

Como chega o Sport para o confronto

O Sport segue em busca de se recuperar na competição. O Leão da Ilha é o lanterna, com 16 pontos conquistados. São duas vitórias, dez empates e 14 derrotas. O time não vence há três rodadas (dois empates e um revés).

Como chega o Ceará para o confronto

O Ceará, por sua vez, é o décimo colocado, com 34 pontos somados. O Vozão tem nove triunfos, sete empates e dez derrotas. Na última rodada, superou o Santos.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 48 vezes na história. Foram 20 vitórias do Sport, 12 empates e 16 triunfos do Ceará.

Estatísticas

Sport no campeonato

  • 20ª posição

  • 2 vitórias, 10 empates e 14 derrotas

  • 20 gols marcados

  • 41 gols sofridos

Ceará no campeonato

  • 10ª posição

  • 9 vitórias, 7 empates e 10 derrotas

  • 26 gols marcados

  • 24 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Sport

Gabriel; Thyere, João Silva e Luan Cândido; Aderlan, Lucas Kal, Zé Lucas, Matheusinho e Igor Cariús; Hyoran e Derik Lacerda.

Técnico: Daniel Paulista

Provável escalação do Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marcos Victor e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul

Técnico: Léo Condé

Arbitragem

  • Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (GO)

  • Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Ficha técnica

Jogo: Sport x Ceará

Campeonato: 28ª rodada do Brasileirão

Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife

Onde assistir: Premiere

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Time do Papa Francisco tem 5 dias para evitar falência, diz TV argentina

Palmeiras, Santos e São Paulo tem jogadores convocados para a Copa do Mundo sub-17

Ídolo do Palmeiras, Marcos defende Hugo Souza após estreia com derrota pela Seleção

Fluminense faz penúltimo treino de preparação para duelo contra o Juventude

Assistir Athletico x Avaí ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Bia Mesquita comemora estreia de gala no UFC Rio: "Não poderia ter sido melhor"

Mirassol x Inter pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Santos x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Botafogo x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Atlético-MG x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações