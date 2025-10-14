Sport x Ceará pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão, o Sport recebe o Ceará na Ilha do Retiro, em Recife. A bola rola às 20h (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife)

Onde assistir Sport x Ceará?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.

Como chega o Sport para o confronto

O Sport segue em busca de se recuperar na competição. O Leão da Ilha é o lanterna, com 16 pontos conquistados. São duas vitórias, dez empates e 14 derrotas. O time não vence há três rodadas (dois empates e um revés).

Como chega o Ceará para o confronto

O Ceará, por sua vez, é o décimo colocado, com 34 pontos somados. O Vozão tem nove triunfos, sete empates e dez derrotas. Na última rodada, superou o Santos.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 48 vezes na história. Foram 20 vitórias do Sport, 12 empates e 16 triunfos do Ceará.

Estatísticas

Sport no campeonato

20ª posição

2 vitórias, 10 empates e 14 derrotas

20 gols marcados

41 gols sofridos

Ceará no campeonato

10ª posição

9 vitórias, 7 empates e 10 derrotas

26 gols marcados

24 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Sport

Gabriel; Thyere, João Silva e Luan Cândido; Aderlan, Lucas Kal, Zé Lucas, Matheusinho e Igor Cariús; Hyoran e Derik Lacerda.



Técnico: Daniel Paulista

Provável escalação do Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marcos Victor e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul



Técnico: Léo Condé

Arbitragem

Árbitro : Sávio Pereira Sampaio (GO)

: Assistentes : Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Ficha técnica

Jogo: Sport x Ceará



Campeonato: 28ª rodada do Brasileirão



Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)



Horário: 20h (de Brasília)



Local: Ilha do Retiro, em Recife



Onde assistir: Premiere