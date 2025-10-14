Sosa treina, e Palmeiras deve ter mais um reforço contra o Bragantino; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino na tarde desta terça-feira e pode ter novidade para o duelo. O técnico Abel Ferreira e sua comissão diferentes trabalhos táticos e ensaio bolas paradas com o elenco palmeirense, no Allianz Parque, palco do duelo.

Palmeiras e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19 horas (de Brasília).

Ramón Sosa deve retornar

O atacante Ramón Sosa avançou na recuperação de um edema na coxa esquerda e participou de todo o treino com o restante do elenco. O paraguaio sofreu a lesão antes da data Fifa, na vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo. Ele havia sido convocado pelo Paraguai, mas foi cortado e ficou no Palmeiras se recuperando da lesão.

Ele fez um único treino em tempo integral com o elenco durante a preparação e deve pintar entre os relacionados para o jogo.

Desfalques, dúvidas e retornos

O lateral direito Khellven, que se recupera de um trauma no pé, seguiu cronograma individualizado e trabalhou à parte no campo com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Portanto, segue como desfalque no Verdão, assim como Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

O Palmeiras também não terá os convocados à disposição. Os uruguaios Emiliano Martínez e Facundo Torres, que jogaram na segunda-feira, teriam mais chances de ficar à disposição, mas não fizeram nenhum treino com o grupo. Aníbal Moreno, Flaco López e Gustavo Gómez ainda jogam nesta terça. A dupla argentina joga nos Estados Unidos, enquanto o paraguaio joga na Ásia.

Além de Sosa, o Palmeiras terá a volta do atacante Vitor Roque, que cumpriu suspensão contra o Juventude.

Provável escalação do Palmeiras

A provável escalação do Palmeiras conta com: Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson; Raphael Veiga e Vitor Roque.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro e vem de três vitórias consecutivas na competição. A última delas foi a goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada. Com isso, o Verdão chegou aos 58 pontos e abriu três de vantagem para o vice-líder Flamengo.