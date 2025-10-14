Sem Haaland em campo, Noruega empata com Nova Zelândia em amistoso

Topo

Sem Erling Haaland em campo, a Noruega enfrentou a seleção da Nova Zelândia nesta terça-feira, em Oslo. O amistoso terminou empatado em 1 a 1, com gols de Finn Surman, para os visitantes, e Antonio Nusa, para os noruegueses.

Futuro das seleções

Este foi o último jogo da Noruega antes de enfrentar a Estônia, em novembro, pelas Eliminatórias Europeias. Do outro lado, a Nova Zelândia, que já está classificada para a Copa do Mundo de 2026, fez uma série de amistosos entre setembro e outubro, sem conquistar nenhum triunfo.

Como foi o jogo?

Erling Haaland, principal estrela da Noruega, não foi relacionado para o amistoso para evitar desgaste físico. Martin Odegaard e Alexander Sorloth também foram poupados.

A Nova Zelândia chegou a abrir o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 46 minutos, o zagueiro Finn Surman aproveitou um desvio de cabeça de Michael Boxall e completou para o fundo das redes. O VAR confirmou a legalidade do lance.

No início do segundo tempo, os neozelandeses tiveram chances de ampliar, mas foi a Noruega quem empatou. Antonio Nusa, aos 18 minutos, recebeu pela esquerda e bateu cruzado para marcar o gol norueguês.

