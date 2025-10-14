Alicia: Seleção tomar virada do Japão mostra problema coletivo e mais sério

A derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, depois de abrir dois gols de vantagem, mostra que os problemas da seleção vão além das falhas individuais, afirma Alicia Klein, no UOL News.

Para a colunista, o apagão coletivo no segundo tempo escancara fragilidade emocional e falta de entrosamento, agravadas pelas constantes mudanças no time de Carlo Ancelotti.

Bom, se você tem uma seleção que cai aos pedaços diante do Japão num amistoso que está ganhando por 2 a 0 e toma um gol, aí a gente tem um problema que é coletivo e que é mais sério.

Porque essa seleção não está bem emocionalmente para sustentar uma Copa do Mundo se ela não é capaz de superar um gol sofrido num amistoso e e que ainda deixou a seleção à frente no placar.

Alicia Klein

