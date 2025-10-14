São Paulo perdeu oito dos últimos nove jogos contra o Grêmio fora de casa

Com grande necessidade de dar resposta à torcida, o São Paulo terá um desafio contra o Grêmio, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), em Porto Alegre (RS), pela 28ª rodada do Brasileirão. Isso porque o Tricolor paulista tem um retrospecto negativo como visitante diante dos gaúchos, tendo sido derrotado em oito das últimas nove partidas.

Neste recorte, que vai de 2016 a 2024, a única vitória do São Paulo diante do Grêmio ocorreu em 14 de fevereiro de 2021, quando o Tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Tchê Tchê e Luciano.

Das nove partidas, apenas uma não foi válida pelo Brasileirão. No dia 23 de dezembro de 2020, o Grêmio superou o São Paulo por 1 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Na volta, realizada no Morumbis, os times empataram sem gols, e o Tricolor foi eliminado do torneio.

O duelo mais recente

O jogo mais recente aconteceu em 1º de dezembro de 2024, pela 36ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Cristaldo e Ruan Tressoldi (contra) marcaram para o Grêmio, enquanto Luiz Gustavo descontou para o São Paulo.

Situação na tabela

Com 59 pontos, o São Paulo ocupa a sexta colocação no Brasileirão, somando 17 vitórias, oito empates e 13 derrotas. O Grêmio, por sua vez, é o 14º colocado, com 45 pontos somados.