Santos x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Santos e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Vila Belmiro, em Santos (SP), a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir Santos x Corinthians ao vivo?

TV: TV Globo (rede aberta) e Premiere (pay-per-view)

TV Globo (rede aberta) e Premiere (pay-per-view) Você ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Santos para o confronto?

O Santos tenta se recuperar no Brasileirão após a amarga derrota de 3 a 0 para o Ceará, fora de casa. Com apenas uma vitória nos último oito jogos, o Peixe está na 16ª colocação, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

A última vitória da equipe da Baixada Santista foi em 21 de setembro. Na ocasião, o Alvinegro Praiano bateu o São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol de Guilherme.

Como chega o Corinthians para o confronto?

O Corinthians chega para o clássico contra o Santos em momento de leve recuperação no Campeonato Brasileiro. Após um período de oscilação, o time de Dorival Júnior voltou a vencer com autoridade na última rodada, ao aplicar 3 a 0 sobre o Mirassol, na Neo Química Arena. O resultado encerrou uma sequência de três jogos sem triunfo e deu novo fôlego à equipe, que agora ocupa a 12ª colocação, com 33 pontos, cinco a mais que o rival desta quarta-feira.

Antes da vitória, o Timão havia empatado com o Internacional, fora de casa, por 1 a 1, e perdido para o Flamengo e o Sport em sequência, o que havia aumentado a pressão sobre o elenco e o treinador. Apesar da melhora recente, o time ainda busca maior consistência defensiva e eficiência ofensiva ? pontos que Dorival tem tentado ajustar nos treinos.

Histórico do confronto entre Santos e Corinthians

O clássico entre Corinthians e Santos tem uma longa história. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 313 vezes, com 124 vitórias do Corinthians, 99 do Santos e 90 empates. A vantagem corintiana é mais evidente quando o duelo acontece em casa: em 167 partidas como mandante, o Timão venceu 82, empatou 46 e perdeu 39. Já na Vila Belmiro, o equilíbrio é maior ? o Peixe soma 60 triunfos, contra 42 do Alvinegro paulista, além de 44 empates.

O último encontro entre os rivais ocorreu no dia 18 de maio de 2025, pelo Brasileirão, e terminou com vitória do Corinthians por 1 a 0, em Itaquera, com gol de Yuri Alberto.

Corinthians e Santos duelando pelo primeiro turno do Brasileirão 2025.

Santos na temporada

42 jogos - 13 vitórias, 12 empates e 17 derrotas 49-55

49 gols marcados

55 gols sofridos

Artilheiro: Guilherme, com 14 gols

Corinthians na temporada

59 jogos - 29 vitórias, 16 empates e 14 derrotas

73 gols marcados

57 gols sofridos

Artilheiro: Yuri Alberto, com 15 gols

Prováveis escalações

Outro que também deve ficar à disposição é o lateral direito Mayke. Ele se recuperou de uma inflamação no joelho direito, que o tirou da partida contra o Ceará.

Outro que também deve ficar à disposição é o lateral direito Mayke. Ele se recuperou de uma inflamação no joelho direito, que o tirou da partida contra o Ceará.

Por outro lado, o treinador argentino seguirá tendo a baixa de Neymar, que se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O volante Tomás Rincón, com um edema na panturrilha esquerda, também deve ser desfalque no Peixe. Tiquinho Soares, suspenso, completa a lista de ausências.

Do outro lado, o técnico Dorival Júnior terá novamente dores de cabeça para montar o Corinthians no clássico contra o Santos. O goleiro Hugo Souza está a serviço da Seleção Brasileira e desfalca o time, enquanto André Ramalho, Charles e Vitinho seguem em tratamento no departamento médico. Além deles, o lateral-esquerdo Matheus Bidu cumpre suspensão.

Por outro lado, Dorival contará com reforços importantes. Memphis Depay, Rodrigo Garro e André Carrillo foram relacionados e podem ficar no banco, embora ainda tenham restrições físicas e devam ter minutagem controlada. O treinador também espera mais uma boa atuação do jovem Gui Negão, destaque recente da equipe.

Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo (Barreal) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Pendurados: João Basso, Luisão, Mayke, Igor Vinícius, Souza, João Schmidt e Zé Rafael

Provável escalação do Corinthians

Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.

Pendurados: Charles, Talles Magno, Gustavo Henrique, Raniele e José Martínez

Arbitragem de Santos x Corinthians

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Flávio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) VAR: Wagner Reway (SC)

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Atlético-MG (29ª rodada do Brasileirão)

(29ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 18/10 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

18/10 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Próximo jogo do Santos

Santos x Vitória (29ª rodada do Brasileirão)

(29ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 20/10 (segunda-feira), às 21h30 (de Brasília)

20/10 (segunda-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

? Ficha técnica

?? SANTOS X CORINTHIANS ??

? Competição: Campeonato Brasileiro (28ª rodada)



?? Local: Vila Belmiro, em Santos (RS)



? Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)



? Horário: às 21h30 (de Brasília)