Santos acerta parceria com empresa de construção civil

O Santos anunciou nesta terça-feira uma parceria com a Construmoura Construtora. A marca da empresa ficará exposta no CT Rei Pele. Também serão serão realizadas ações de relacionamento com o clube, atividade de engajamento nas redes sociais e a oferta de serviços para os sócios e torcedores.

"Essa importante parceria com a Construmoura mostra que o Santos procura formas de rentabilizar outras propriedades, com novos formatos de comunicação, além do uniforme", afirmou Caio Lacerda, executivo de Marketing e Negócios do Peixe.

A Construmoura Construtora é a nova parceira oficial do Santos FC! ????? A marca da empresa ficará exposta no CT Rei Pelé e, além disso, serão realizadas ações de relacionamento com o Clube, atividade de engajamento nas redes sociais e a oferta de serviços para os sócios e... pic.twitter.com/hkOj6tnM36 ? Santos FC (@SantosFC) October 14, 2025

"Estar ao lado do Santos é um motivo de grande orgulho para toda a equipe da Construmoura. Acreditamos no poder transformador do esporte e na conexão que o Santos tem com a nossa gente. Estamos muito felizes e ansiosos por poder, a partir de hoje, andar de mãos dadas com o clube e ajudar a trilhar a centenária história de sucesso do clube", disse Ygor Moura, presidente da Construmoura.

A Construmoura está há 35 anos no mercado de construção civil, com empreendimentos residenciais nas cidades de Mongaguá, Praia Grande, Itanhaém e Guarujá.