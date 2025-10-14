Ronaldo projeta clássico entre Bahia e Vitória: "Campeonato à parte"
Nesta terça-feira, o Bahia continuou a preparação antes do clássico diante do Vitória, agendado para a noite desta quinta-feira. Goleiro da equipe, Ronaldo projetou o duelo e falou sobre a preparação do elenco.
"A preparação tem sido muito intensa [...] sabendo da importância que é um clássico, um campeonato à parte", disse Ronaldo ao site oficial do Bahia.
Confiança e quebra de tabus
Ronaldo destacou o momento positivo da equipe e a confiança adquirida com os resultados recentes:
"A gente tem feito grandes partidas, quebrando tabus importantíssimos [...] é a consolidação do trabalho que tem sido feito."
Evolução com Rogério Ceni
O goleiro também elogiou o trabalho do técnico Rogério Ceni e da comissão técnica, ressaltando a importância da sequência de jogos para sua evolução:
"Me mostram os caminhos para que eu possa evoluir também, principalmente na construção do jogo com os pés."
Bahia na tabela e próximo confronto
Atualmente, o Bahia ocupa a sexta posição do Brasileirão, com 43 pontos, três a menos que o Mirassol, quarto colocado. O time visita o Vitória nesta quinta-feira, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do campeonato.