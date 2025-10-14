Topo

Retegui tem noite inspirada e dá sobrevida à Itália rumo à Copa; Merino dita goleada da Espanha

14/10/2025

O atacante Mateo Retegui teve uma noite inspirada em Údine para dar à Itália uma importante vitória por 3 a 0 sobre Israel nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Mesmo com o Estádio Friuli com muitos lugares vazios em meio às tensões e protestos pela recepção aos israelenses na cidade, os italianos foram dominantes e deixaram Israel praticamente sem chances de ir ao Mundial.

A seleção italiana, desde o princípio, pressionou a saída de bola de Israel e controlou as ações da partida. Porém, foram os visitantes que chegaram mais perto de abrir o placar em Údine. Donnarumma fez defesas impressionantes.

A Itália finalmente chegou ao gol no acréscimo do primeiro tempo. O árbitro francês Clément Turpin anotou pênalti cometido por Baltaxa. Retegui bateu com categoria e colocou os italianos em vantagem, aos 47.

Em noite inspirada, Retegui fez o segundo gol da Itália, aos 29 minutos do segundo tempo, em chute de fora da área. Houve tempo para mais uma comemoração. Aos 48, após cruzamento de Di Marco, Mancini cabeceou para anotar o terceiro.

Ainda no Grupo I, Estônia e Moldávia empataram por 1 a 1 em Tallinn, capital estoniana. Käit fez o gol dos donos da casa e Bodi?teanu empatou.

A Noruega lidera o Grupo I com 18 pontos, já a Itália vem logo atrás com 15. Há uma diferença bastante acentuada no saldo de gols em favor dos noruegueses (26 a 10). Isso significa que mesmo uma vitória italiana sobre a Noruega no confronto direto marcado para 16 de novembro, em Milão, não deve ser suficiente para que a Azzurra volte diretamente ao Mundial.

Israel, com nove pontos, está praticamente eliminado e depende de uma combinação improvável para ir à repescagem via Liga das Nações. A Estônia se despede com quatro pontos. Já a Moldávia, mesmo com um ponto e na lanterna do Grupo I, tem boas chances de participar da repescagem por ter sido campeã de seu grupo na quarta divisão da Liga das Nações.

ESPANHA E TURQUIA DOMINAM GRUPO E

Pelo Grupo E, a Espanha não deu brechas para a Bulgária e conquistou mais uma vitória, permanecendo com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa. Jogando no Estádio José Zorrilla, em Valladolid, os espanhóis ganharam com tranquilidade por 4 a 0.

A pressão da Espanha surtiu efeito apesar da demora. Aos 35, Mikel Merino abriu o marcador em Valladolid. O segundo gol veio na etapa complementar, aos 11 minutos, e novamente com Merino após assistência de Grimaldo.

O terceiro gol espanhol saiu no segundo tempo. Chernev marcou contra ao tentar cruzamento em direção à pequena área. No acréscimo, Oyarzabal, de pênalti, deu números finais à goleada.

Em Izmit, a Turquia goleou a Geórgia por 4 a 1 com um primeiro tempo primoroso, em que saíram três gols. Yildiz, Demiral (2) e Akgün balançaram as redes. Kochorashvili descontou.

Com o resultado, a Espanha chega a 12 pontos e tem a Turquia na cola com nove. Com três pontos, a Geórgia, de Kvaratskhelia, craque do PSG, vive situação delicada e está praticamente fora. A Bulgária, sem pontos, não tem mais chances de classificação.

