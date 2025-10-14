Remo vence quarta seguida, cola no G-4 e afunda rival Paysandu na lanterna da Série B
Remo e Paysandu fizeram um clássico cheio de alternativas no Mangueirão, nesta terça-feira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um duelo com emoção até os minutos finais, o Remo venceu por 3 a 2, com gols de Caio Vinícius, Pedro Castro e Diego Hernández, enquanto Garcez e Wendel Júnior marcaram para o Paysandu.
Este foi o clássico Re-PA número 780 e ampliou a vantagem remista, agora com 270 vitórias, contra 247 do Paysandu e 263 empates. Com o resultado, o Remo chegou aos 51 pontos e subiu para a sexta colocação, ficando a apenas um ponto do G-4 e mantendo vivo o sonho do acesso à Série A na reta final da competição nacional. O Paysandu, por outro lado, segue em situação desesperadora na temporada. Com 26 pontos, o time bicolor é o lanterna da competição e vê a permanência cada vez mais distante.
Além da vitória no clássico com o Mangueirão lotado e com a presença das duas torcidas, o Remo chega ao quarto triunfo seguido, mantendo os 100% de aproveitamento desde a chegada do técnico Guto Ferreira, que assumiu após a saída de António Oliveira.
O primeiro tempo foi dominado pelo Remo, que teve mais volume de jogo e maior presença ofensiva. A equipe azulina abriu o placar aos 16 minutos, quando Nico Ferreira cruzou na medida e Caio Vinícius apareceu livre para cabecear no canto de Matheus Nogueira.
O time remista manteve o ritmo e criou novas oportunidades com João Pedro e Pedro Vitor, que levaram perigo à meta adversária. O Paysandu, por sua vez, teve dificuldades para sair da pressão e pouco produziu ofensivamente antes do intervalo.
Na volta para o segundo tempo, o Remo ampliou logo aos 3 minutos. Pedro Castro, que havia acabado de entrar, aproveitou cruzamento rasteiro e completou para o gol, aumentando a vantagem. Mas o Paysandu reagiu rapidamente e diminuiu três minutos depois, com Garcez cabeceando no canto após cruzamento de Edílson, que estava do lado direito do ataque.
A pressão bicolor continuou e, aos 18 minutos, após confusão na área, Wendel Júnior aproveitou a sobra, dividiu com a defesa e empatou a partida, com o gol sendo confirmado pelo VAR.
O clássico seguiu aberto até o fim, com chances claras dos dois lados. Carlos Eduardo desperdiçou boa oportunidade para virar o jogo, enquanto Wendel Júnior exigiu grande defesa de Rangel.
Quando tudo indicava que o empate seria o resultado final, o Remo conseguiu o gol da vitória aos 47 minutos. Diego Hernández cobrou falta com efeito, a bola passou sob a barreira, Nogueira ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o terceiro gol azulino. Era o gol da vitória e de muita festa no Mangueirão.
Na próxima rodada, o Remo volta a campo no sábado, às 20h30, novamente em Belém, contra o Athletic-MG, com chances reais de entrar no G-4. O Paysandu joga na segunda-feira (20), às 19h, diante da Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em busca de um resultado que o mantenha vivo na luta contra o rebaixamento.
FICHA TÉCNICA
PAYSANDU 2 X 3 REMO
PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Thalisson, Maurício Antônio e Bryan Borges (Reverson); Ronaldo Henrique, André Lima e Dener (Carlos Eduardo); Marlon Douglas (Vinni Faria), Petterson (Wendel Júnior) e Garcez (Marcelinho). Técnico: Márcio Fernandes.
REMO - Marcelo Rangel; Pedro Costa, Cristian Tassano, Kayky Almeida e Sávio (Jorge); Caio Vinícius, Nathan Camargo (Pedro Castro) e Panagiotis (Nathan); Nicolás Ferreira (Janderson), Pedro Rocha (Diego Hernández) e João Pedro. Técnico: Guto Ferreira.
GOLS - Caio Vinícius, aos 16 minutos do primeiro tempo; Pedro Castro, aos 4 minutos, Garcez aos seis minutos, Wendel, aos 18 minutos e Diego Hernandez aos 47 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).
CARTÕES AMARELOS - Garcez, Marlon Douglas e Edilson Júnior (Pay); Caio Vinícius e Diego Hernández (REM).
PÚBLICO E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).