Remo bate Paysandu e cola no G4 da Série B

14/10/2025 21h35

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 32ª rodada da Série B, o Remo visitou o Paysandu no Mangueirão, venceu por 3 a 2 e colou no Z4. Caio Vinícius, Pedro Castro e Diego Hernández balançaram as redes para os visitantes, enquanto Maurício Garcez e Wendel Rosas descontaram para a equipe da casa.

E agora?

Com o triunfo, o Remo chegou aos 51 pontos, agora na sexta colocação da tabela, e colou no Goiás (4º), que soma 52 e abre a zona de classificação à elite do futebol brasileiro. Do outro lado, o Paysandu permaneceu com 26 unidades, na 20ª e última posição.

? Resumo do jogo

Paysandu 2 x 3 Remo

? Competição: 32ª rodada da Série B

?? Local: Mangueirão

? Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 19h30 (de Brasília)

Gols

? Caio Vinícius, aos 17? do 1ºT (Remo)

? Pedro Castro, aos 4? do 2ºT (Remo)

? Maurício Garcez, aos 7? do 2ºT (Paysandu)

? Wendel Rosas, aos 18? do 2ºT (Paysandu)

? Diego Hernández, aos 47? do 2ºT (Remo)

Como foi o jogo

Aos 16 minutos do primeiro tempo, Caio Vinícius abriu o placar para o Remo. Nico Ferreira cruzou na área, e o volante invadiu a pequena área com liberdade, desviando de cabeça no canto de Matheus Nogueira.

No início da segunda etapa, aos 3 minutos, Pedro Castro ampliou para o Remo. Após receber cruzamento rasteiro, o atacante finalizou com precisão.

Aos 6 minutos, Garcez diminuiu para o Paysandu. Ele recebeu passe de Edílson na grande área e concluiu firme para balançar as redes.

Aos 18 minutos, Wendel Júnior deixou tudo igual. Após bate e rebate dentro da área do Remo, ele aproveitou a sobra e marcou.

Aos 47 minutos do segundo tempo, Diego Hernández cobrou falta com precisão no ângulo de Matheus Nogueira, que nada pôde fazer.

Próximos jogos

Paysandu

Ferroviária x Paysandu (33ª rodada da Série B)

Data e horário: 20/10 (segunda-feira), às 19h

Remo

Remo x Athletic Club(33ª rodada da Série B)

Data e horário: 18/10 (sábado), às 20h30

