'Re-Pa 780' e briga pelo acesso fecham a 32ª rodada da Série B

Belém

14/10/2025 07h30

A emocionante 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu encerramento nesta terça-feira, com direito ao clássico Re-Pa 780 no Pará e Chapecoense e Athletico-PR esquentando a briga pelo acesso em duelos de opostos.

Os jogos do dia se iniciam a partir das 19h30, quando Paysandu e Remo fazem o Re-Pa 780, no Mangueirão, com expectativa de casa cheia e um 'campeonato à parte' na Série B, apesar das equipes viverem momentos opostos na competição nacional.

Com 48 pontos, o Remo está quatro atrás do Goiás, primeiro time no G-4, e tenta se manter vivo na briga pelo acesso. Do outro lado, com 26, o Paysandu não pode deixar a lanterna nesta rodada, mas tenta seguir na luta pela permanência na Série B. No retrospecto geral do confronto, são 269 vitórias do time do Baenão contra 247 do time da Curuzu. Outros 263 jogos terminaram empatados.

No mesmo horário, a Chapecoense tenta retornar ao G-4 diante do Botafogo-SP, em um duelo de opostos. Com 50 pontos, o time catarinense é o quinto colocado e único time que ainda pode entrar na zona de acesso nesta rodada. Do outro lado, com 32, o time paulista abre a zona de rebaixamento e tenta diminuir a distância para o pelotão fora do Z-4.

Mais tarde, às 21h30, o Athletico-PR, com 48, também tenta manter a esperança do acesso viva na Arena da Baixada, quando encara o Avaí. O time catarinense, por outro lado, tem 43 e ainda tenta se encontrar na Série B.

