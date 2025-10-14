Topo

Esporte

Rafael Tolói, do São Paulo, segue em tratamento e não enfrenta o Grêmio

Rafael Tolói, zagueiro do São Paulo, não deve enfrentar o Grêmio - Miguel Schincariol / São Paulo FC
Rafael Tolói, zagueiro do São Paulo, não deve enfrentar o Grêmio Imagem: Miguel Schincariol / São Paulo FC
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

14/10/2025 13h02

Zagueiro do São Paulo, Rafael Tolói está fora da partida contra o Grêmio, na quinta-feira, pelo Brasileirão.

Baixa certa

O UOL apurou que o defensor de 35 anos deverá permanecer em São Paulo, enquanto a delegação vai a Porto Alegre para visitar o Tricolor Gaúcho. O time embarca ao Rio Grande do Sul na tarde desta quarta-feira, após sessão de treinos pela manhã.

Tolói se recupera de uma lesão muscular de grau 1 no músculo posterior da coxa, sofrida ainda no embate contra o Ceará, há duas semanas. A expectativa inicial era de ser ausência por dez a 15 dias.

Apesar da baixa, o técnico Hernán Crespo terá o reforço de Nahuel Ferraresi para a posição, após cancelamento do amistoso entre Venezuela e Belize, nos Estados Unidos, nesta terça-feira.

Havia temor no Tricolor de o defensor não ter condições físicas de atuar contra o Grêmio se fosse novamente titular pela seleção venezuelana. Com presença de Ferraresi confirmada, Tolói será, portanto, a única baixa para a defesa.

A partida contra o Grêmio acontece às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, na Arena do Grêmio. O São Paulo é 8° colocado do Brasileirão, com 38 pontos somados.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Charles Do Bronx projeta retorno ao UFC em meados de 2026: "Preciso descansar"

Transmissão ao vivo de João Fonseca x Botic no ATP de Bruxelas: veja onde assistir

Bonner ironiza Band em F-1 de volta à Globo e leva 'bronca' de Téo José: 'Perdeu o respeito'

Rafael Tolói, do São Paulo, segue em tratamento e não enfrenta o Grêmio

Após eliminação no Paulista sub-17, Corinthians demite técnico Raphael Laruccia

ATP 250 de Bruxelas terá duelo brasileiro na estreia da chave de duplas masculinas

Suécia demite técnico Jon Dahl Tomasson; veja detalhes

Duelo de gerações! Henry Cejudo enfrenta Payton Talbott no UFC 323

'Um erro não vai me definir como jogador', diz Fabrício Bruno, abatido com atuação na seleção

Luísa Stefani e Timea Babos estreiam com vitória no WTA 500 de Ningbo

Jornal inglês põe três brasileiros em lista de promessas nascidas em 2008