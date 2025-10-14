Quem volta? Jogo contra o Bragantino pode ser novo teste para elenco do Palmeiras

A partida contra o Red Bull Bragantino, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem tudo para ser mais um teste para o elenco do Palmeiras antes de uma sequência decisiva na temporada. Assim como diante do Juventude, o técnico Abel Ferreira deve seguir com uma lista de desfalques. Por outro lado, tem um retorno confirmado para o duelo que está marcado para acontecer nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

O atacante Vitor Roque, que cumpriu suspensão na vitória por 4 a 1 sobre o time de Caxias do Sul, volta a ficar à disposição de Abel Ferreira. Também suspensos na última rodada, Gustavo Gómez e Emiliano Martínez também ficam livres, mas não devem estar em campo.

A situação do Departamento Médico

Por lesão, o Palmeiras tem duas baixas confirmadas: Paulinho (cirurgia na perna direita) e Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita). A dupla segue os respectivos tratamentos e tem previsão para retorno apenas para 2026.

Dupla retorna?

O lateral direito Khellven (trauma no pé) e o atacante Ramón Sosa (edema na coxa esquerda) também foram desfalques contra o Juventude. O lateral já vem sendo baixa há mais tempo. Ambos avançaram na recuperação na reapresentação. Khellven trabalhou à parte no campo, enquanto Sosa fez apenas uma parte do treino.

A dupla é dúvida, mas a tendência é que siga como desfalque.

Convocados retornam a tempo?

Dificilmente Abel poderá contar com o quinteto de convocados: Flaco López (Argentina), Aníbal Moreno (Argentina), Emiliano Martínez (Uruguai), Facundo Torres (Uruguai) e Gustavo Gómez (Paraguai).

A Argentina enfrenta o Porto Rico, nesta terça-feira, às 21h, na Flórida (EUA). O técnico Lionel Scaloni indicou que deve usar a dupla argentina do Palmeiras no duelo. O Paraguai, por sua vez, duela com a Coreia do Sul, em Seul, também na véspera do jogo, às 8h, e Gómez deve ser titular.

O Uruguai, por sua vez, disputou o último amistoso desta data Fifa na manhã desta segunda-feira, na Malásia, e venceu o Uzbequistão (2 a 1), com gol de Facundo Torres. Emiliano Martínez também esteve em campo. Contudo, a expectativa de tê-los para o jogo é baixa.

A volta dos convocados dependerá da logística do retorno e das condições físicas que apresentarem na chegada ao Palmeiras. Todos serão avaliados pelo Departamento Médico do Verdão.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro e vem de três vitórias consecutivas na competição. A última delas foi a goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada. Com isso, o Verdão chegou aos 58 pontos e abriu três de vantagem para o vice-líder Flamengo.