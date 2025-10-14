Presidente do São Paulo analisa custo benefício e crê em "contratação responsável" de Oscar

O presidente do São Paulo, Julio Casares, concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira no SuperCT. Um dos primeiros assuntos abordados pelo mandatário foi a contratação de Oscar, muito questionada pela torcida após a nova lesão do meio-campista. Essa é a quarta contusão do atleta desde a chegada ao clube.

Casares crê que a contratação de Oscar, nos termos em que foi fechada, foi realizada de maneira responsável. O São Paulo divide a responsabilidade de pagar os salários do jogador com a SuperBet, patrocinadora máster do clube.

"Acredito que o Oscar, assim como outros jogadores, foram contratações são responsáveis. O Oscar, quando optou pelo São Paulo, estava sendo pretendido por outros dois grandes clubes do Brasil. O fato dele se contundir está dentro de um panorama esportivo, de que outros jogadores também tem essa intercorrência. Nós esperamos que ele esteja no nosso elenco se recuperando e possa trazer as alegrias com o objetivo que foi contratado", afirmou Casares em coletiva.

"Ele foi contratado com uma parceria de pouco menos da metade aportado pelo patrocinador. Isso tudo nos traz uma certeza de que a renovação com a SuperBet teve também a colaboração para chegada do Oscar. Creio que a chegada do Oscar foi altamente responsável, como têm sido responsáveis por todas as contratações. É evidente que algumas não acontecem no momento. Aquelas menos evidentes acontecem no decorrer do prazo, como o caso do Marcos Antonio. Contratações tem uma subjetividade. A dinâmica depois do tempo responde a questão dos acertos e dos erros, que dependem as vezes de outros fatores", prosseguiu o presidente.

Oscar teve constatada uma lesão na panturrilha esquerda na última terça-feira. O camisa 8 havia acabado de voltar aos relacionados após a fratura de três vértebras na região lombar, mas precisará parar por um novo período.

Problema é o DM? Para Casares, não

O São Paulo tem sofrido com diversas lesões na atual temporada. Além de Oscar, Lucas passou por um problema no joelho que o afastou dos gramados por um longo período. Além disso, dois centroavantes tiveram lesões de ligamento cruzado anterior no joelho (Calleri e Ryan Francisco), além de André Silva, que também sofreu um problema no joelho.

Casares, porém, entende que o problema não está no departamento médico do São Paulo, e sim nos gramados ruins e calendário intenso de jogos que os atletas enfrentam ao longo da temporada.

"Temos que enteder que o DM recupera jogador lesionado. Muitas vezes tem gente que critica o departamento médico, mas ele recupera o jogador que vem lesionado. Nós reformamos todo o nosso Reffis. O que se tem de melhor de equipamentos e profissionais está aqui. Acredito que é algo que acontece em todos os clubes. Se você puxar uma pesquisa hoje, é muito grande [o número de lesões]", avaliou o mandatário.

"No São Paulo, aconteceram coisas atípicas. Você tem uma trombose no Luiz Gustavo, o Lucas que nunca tinha se machucado machucou, o Oscar com uma infelicidade, três centroavantes com LCA, sem contar outras corriqueiras. É um conjunto de excesso de jogos, gramados ruins e diferentes. Você joga no sintético de uma qualidade e depois joga no sintético de outra qualidade. Você joga em gramados ruins e tem um excesso de jogos. Você tem que pensar em ter um elenco de 40 atletas no mínimo. Temos bons prifissionais, que os colocam para jogar novamente, mas temos que entender isso no Brasil como uma questão de calendário, péssimos gramados e estruturas, além de viagens e etc", concluiu o presidente.

Mudanças no São Paulo

A coletiva de Julio Casares faz parte de uma série de medidas que o São Paulo decidiu adotar para trazer mais transparência neste fim de mandato do presidente. O clube passou a abrir treinos à imprensa no CT da Barra Funda e emitir relatórios periódicos sobre temas relacionados à gestão e saúde.

A alta cúpula são-paulina também decidiu que divulgará valores de transferências de atletas e terá uma prestação de contas mais transparente e, sobretudo, frequente.

A mudança de postura se dá pouco após um protesto da principal Organizada do São Paulo, a Torcida Independente, contra a atual diretoria. O presidente Julio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte, o diretor executivo de futebol Rui Costa e os diretores adjuntos Fernando Chapecó e Nelso Ferreira foram os alvos das manifestações em frente ao Morumbis.

Situação do São Paulo no Brasileirão

O São Paulo estacionou na tabela do Brasileirão e ocupa a oitava colocação, com 38 pontos. O Tricolor paulista vem de uma derrota para o Palmeiras, no Morumbis, pela 27ª rodada do torneio nacional.

São Paulo: oitavo colocado, com 35 pontos (10 vitórias, oito empates e nove derrotas)

Próximos jogos do São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)