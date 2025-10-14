Topo

Portugal x Hungria: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Cristiano Ronaldo em ação pelas Eliminatórias da Copa no duelo entre Portugal e Irlanda - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/10/2025 05h30

Portugal e Hungria se enfrentam hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).

Portugal faz campanha perfeita até aqui nas Eliminatórias, com três vitórias em três jogos. Na rodada passada, a equipe de Cristiano Ronaldo bateu a Irlanda por 1 a 0.

Já a Hungria é vice-líder do Grupo F, somando quatro pontos, e precisa vender para se aproximar dos portugueses. Os húngaros venceram a Armênia por 2 a 0 na rodada anterior.

Portugal x Hungria -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: José Alvalade, em Lisboa
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura)

