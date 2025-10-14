Portugal x Hungria: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias
Portugal e Hungria se enfrentam hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).
Portugal faz campanha perfeita até aqui nas Eliminatórias, com três vitórias em três jogos. Na rodada passada, a equipe de Cristiano Ronaldo bateu a Irlanda por 1 a 0.
Já a Hungria é vice-líder do Grupo F, somando quatro pontos, e precisa vender para se aproximar dos portugueses. Os húngaros venceram a Armênia por 2 a 0 na rodada anterior.
Portugal x Hungria -- Eliminatórias da Copa
- Data e hora: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: José Alvalade, em Lisboa
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura)