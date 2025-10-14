CR7 bate recorde, mas Portugal leva empate e ainda não se garante na Copa

Portugal viu a vaga na Copa do Mundo muito perto, mas sofreu um gol no fim e empatou com a Hungria por 2 a 2, nesta terça-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Cristiano Ronaldo marcou os dois gols portugueses, enquanto Szalai abriu o placar para os húngaros, e Szoboszlai empatou já nos acréscimos do segundo tempo.

Com os dois tentos, CR7 se isolou como o maior artilheiro da história das Eliminatórias para a Copa. O Robozão chegou aos 41 gols e ultrapassou Carlos Ruiz, da Guatemala, que tem 39. O português também chegou a 948 gols na carreira e segue rumo ao milésimo.

Com o empate, Portugal ainda não se garante na Copa do Mundo de 2026. A seleção lusitana fica em primeiro lugar do Grupo F, com 10 pontos, enquanto a Hungria ocupa a segunda posição, com 5.

Os portugueses precisam de uma vitória na próxima data Fifa para carimbar a vaga. No dia 13 de novembro, Portugal visita a Irlanda. Na mesma data, a Hungria pega a Armênia. Se húngaros e armênios empatarem, a seleção lusitana também se garante na Copa com um empate contra os irlandeses.

Como foi o jogo

A Hungria surpreendeu e abriu o placar aos sete minutos de jogo. Após Diogo Costa fazer boa defesa e mandar para escanteio, o goleiro português errou na saída do gol, e a bola ficou fácil para o zagueiro Szalai só empurrar para as redes de cabeça.

Mas Portugal empatou ainda no primeiro tempo, com Cristiano Ronaldo. Semedo recebeu de Vitinha, fez jogada pela direita e cruzou rasteiro para o Robozão completar na segunda trave, aos 21 minutos.

Os húngaros pediram pênalti em lance de bola na mão de Renato Veiga, mas o árbitro nem o VAR deram. Na sequência, Bolla bateu de fora da área e Diogo Costa, que ficou parado, agradeceu que a bola foi para fora.

CR7 virou nos acréscimos. O camisa 7 recebeu lindo cruzamento de Nuno Mendes e, sozinho na área, arrematou para marcar seu segundo gol na partida.

Na segunda etapa, buscando matar o jogo, Portugal deu trabalho ao goleiro Tóth e acertou a trave duas vezes. No primeiro lance, Pedro Neto recebeu perto da linha de fundo e chutou com força para boa defesa do arqueiro húngaro. Pouco depois, Rúben Dias e Bruno Fernandes acertaram a trave praticamente em sequência. João Félix ainda viu o goleiro da Hungria fazer um milagre após cabeçada livre na área.

A Hungria chegou a assustar com bola no travessão. Após cruzamento de Milos, Szalai apareceu novamente, cabeceou para baixo e viu a bola pingar e acertar o travessão de Diogo Costa. No rebote, Rúben Dias afastou.

O empate da Hungria veio nos acréscimos do segundo tempo. Lukács cruzou da direita, e Szoboszlai apareceu sozinho para igualar.