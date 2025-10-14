Porto Rico x Argentina: horário e onde assistir ao jogo amistoso
Porto Rico e Argentina entram em campo hoje (14), às 21h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale (EUA), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
Onde assistir? O duelo será transmitido pela CazéTV (Youtube).
A Argentina foi a melhor colocada das Eliminatórias Sul-Americana e vem embalada por uma vitória. No amistoso disputado na semana passada, a equipe de Scaloni bateu a Venezuela por 1 a 0.
O treinador argentino deve contar com o retorno de Lionel Messi para o confronto. O craque ficou de fora do amistoso contra os venezuelanos e entrou em campo pelo Inter Miami.
Porto Rico x Argentina -- Amistoso internacional
- Data e hora: 14 de outubro, às 21h (de Brasília)
- Local: Chase Stadium, em Fort Lauderdale (EUA)
- Transmissão: CazéTV (Youtube)