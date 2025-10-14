Topo

Por que o Palmeiras afastou todo elenco Sub-17 e vai jogar Paulistão com time mais jovem?

14/10/2025 23h40

O Palmeiras vai jogar o restante do Campeonato Paulista Sub-17 com o elenco Sub-16. Classificado às quartas de final, o clube decidiu afastar elenco e comissão técnica da categoria.

O motivo para a decisão foram questões disciplinares de alguns dos atletas do Sub-17. Não houve demissões ou rescisões. Detalhes sobre os atos de indisciplina não foram divulgados pelo Palmeiras.

O elenco Sub-17 ficará focado em treinamentos. No começo de dezembro, a equipe disputará a 3ª Super Copa Capital, em Brasília. Trata-se do mesmo time semifinalista do Campeonato Brasileiro e do Mundial da categoria. Neste último, a equipe deixou o torneio de forma invicta, com quatro vitórias e um empate, caindo para o Barcelona, nos pênaltis.

Após a decisão do Palmeiras, três jogadores do time Sub-17 foram convocados para a seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo da categoria. O trio é composto pelo zagueiro Luccas Ramon, o lateral-esquerdo Derick e o meio-campista Luis Pacheco.

O meia chegou a estrear pelo time profissional contra o Juventude, pelo Brasileirão, em partida atrasada da 12ª rodada, no último sábado. A decisão de afastar o elenco Sub-17 do Paulistão não deve afetar que ele ou outros jogadores sejam utilizados por Abel Ferreira.

Luis Pacheco, porém, não estará disponível a partir do dia 20, quando se apresenta à seleção brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O Mundial ocorre entre 3 e 27 de novembro. O Brasil está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia.

Pelo Paulistão Sub-17, o Palmeiras disputa a partida de ida das quartas contra o Guarani no dia 25, às 11h (de Brasília), no Estádio Thelmo de Almeida, em Cosmópolis. A volta será em 1º de novembro, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Por que o Palmeiras afastou todo elenco Sub-17 e vai jogar Paulistão com time mais jovem?

