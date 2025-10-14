Perto do 100º jogo pelo Corinthians, Raniele define clássico como "importantíssimo"

O volante Raniele vive um momento especial às vésperas do clássico entre Santos e Corinthians, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará o 100º jogo do jogador com a camisa do Timão, um feito que o meio-campista classifica como "uma grande conquista pessoal".

"Os três pontos valem iguais a qualquer outro jogo, mas se tratando de um Corinthians e Santos o clássico é importantíssimo para nós. Tanto na questão de pontuação de campeonato, quanto na questão de energia e ânimo para nós na sequência. Se conquistarmos, serão pontos importantíssimos. Estamos lutando para isso", afirmou Raniele, em entrevista à Corinthians TV.

Titular sob o comando de Dorival Júnior, o volante soma 99 partidas, um gol e duas assistências pelo Alvinegro. A marca dos 100 jogos, que será atingida justamente em um clássico, tem um sabor especial.

"Quanto aos cem jogos, estou muito feliz pela marca. Nem quando eu cheguei aqui, com uma sequência de jogos, eu imaginava chegar neste número. Serei agraciado com essa marca e será uma grande conquista para a minha carreira. Fico muito feliz com isso", celebrou.

Uma homenagem aos 1??1??5?? anos de tradição do Sport Club Corinthians Paulista! ? Acesse a ShopTimão para garantir a sua! https://t.co/3oyIBAMpAt pic.twitter.com/ydV1wwMVJV ? Corinthians (@Corinthians) October 14, 2025

Dentro de campo, o Corinthians chega ao confronto embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, resultado que encerrou uma sequência de três jogos sem vencer e recolocou a equipe na 12ª colocação, com 33 pontos.

Do outro lado, o Santos tenta se reerguer após a derrota por 3 a 0 para o Ceará, fora de casa. O time da Baixada soma apenas uma vitória nas últimas oito rodadas e ocupa o 16º lugar, com 28 pontos, três acima da zona de rebaixamento.