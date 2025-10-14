Pela Seleção, Ancelotti repete seu pior início de trabalho no século; veja

Nesta terça-feira, Carlo Ancelotti igualou seu pior começo de trabalho neste século após o revés por 3 a 0 para o Japão. Com três vitórias, um empate e duas derrotas à frente da Seleção Brasileira (55,6% de aproveitamento), o técnico repete o desempenho que teve no início de sua passagem pelo Everton, da Inglaterra.

Segundo o Sofascore, o melhor início de Ancelotti neste século foi no Bayern de Munique, com 100% de aproveitamento nas seis primeiras partidas. No Real Madrid, tanto na temporada 2013/14 quanto na de 2021/22, o italiano teve 88,9% de aproveitamento, com cinco vitórias e um empate em cada uma das passagens, assim como no Chelsea, de 2009 a 2011, e no Paris Saint-Germain, de 2012 a 2013.

Ancelotti pela Seleção

Pela Seleção Brasileira, Ancelotti estreou com um empate sem gols contra o Equador. Em seguida, conquistou vitórias sobre Paraguai e Chile, mas foi derrotado pela Bolívia, na altitude. Depois, goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo.

No entanto, voltou a perder nesta terça-feira, diante do Japão. O resultado marcou a primeira derrota da Seleção contra os asiáticos na história. Até então eram 11 vitórias e dois empates.

Confira os nove inícios de trabalho de Ancelotti neste século:

Bayern de Munique - (6V, 0E, 0D) - 100%



Chelsea - (5V, 1E, 0D) - 88,9%



PSG - (5V, 1E, 0D) - 88,9%



Real Madrid 2013/14 - (5V, 1E, 0D) - 88,9%



Real Madrid 2021/22 - (5V, 1E, 0D) - 88,9%



Milan - (4V, 2E, 0D) - 77,8%



Napoli - (4V, 1E, 1D) - 72,2%



Everton - (3V, 1E, 2D) - 55,6%



Seleção Brasileira - (3V, 1E, 2D) - 55,6%