Paulo Henrique celebra gol em estreia como titular da Seleção, mas lamenta resultado

Paulo Henrique foi uma grata surpresa na derrota da Seleção Brasileira para o Japão, por 3 a 2, de virada, nesta terça-feira, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio.

O lateral direito foi quem abriu o placar para o Brasil com uma bela finalização de trivela justamente em seu primeiro jogo como titular do time canarinho.

"Momento incrível, óbvio que não passa nada e ao mesmo tempo passam inúmeras coisas na minha cabeça, tudo que passei, momento de muito emoção", comentou Paulo Henrique ao SporTV.

O dia só não foi perfeito para Paulo Henrique porque o Brasil acabou vendo a vantagem de 2 a 0 construía no primeiro tempo se dissolver na etapa complementar, período em que a equipe comandada por Carlo Ancelotti sofreu a improvável virada do Japão.

"Trocaria facilmente o gol pela vitória da equipe hoje, mas Deus sabe de todas as coisas. Feliz pelo gol, mas chateado pelo resultado", completou o lateral.

Paulo Henrique foi convocado para a Seleção Brasileira após o corte de Wesley, da Roma, por lesão. Longe de ser uma das primeiras escolhas de Ancelotti, o jogador do Vasco agora entrou de vez no radar da comissão técnica após a boa atuação contra os japoneses.

"Estou fazendo meu trabalho, tive a oportunidade de estar aqui, creio que aproveitei, dei meu máximo. Agora é com o Mister. Deixo nas mãos dele, tenho concorrentes que dispensam comentários, jogadores convocados que acabaram sendo cortados por lesão. Vamos continuar nessa briga sadia, quem vai ganhar é a Seleção", comentou.

Por ter atuado os 90 minutos contra o Japão e também por causa da longa viagem de volta ao Brasil, Paulo Henrique não estará à disposição do Vasco para o confronto com o Fortaleza. A expectativa é de que ele volte a atuar no clássico da próxima segunda, contra o Fluminense, às 19h30 (de Brasília).

"Vou voltar para lá com a cabeça do mesmo jeito que eu saí. Vasco é o clube que represento, clube que me abriu as portas. Vestir a camisa da Seleção é uma consequência do que eu faço no Vasco. Fui feliz nesta data FIFA, vou voltar para dar meu máximo. Não vou estar na partida contra o Fortaleza, mas vou apoiar os meus companheiros e que na segunda-feira eu possa jogar o clássico", concluiu.