Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).
Onde assistir a Palmeiras x Red Bull Bragantino ao vivo?
- TV: Premiere (pay-per-view)
- Você também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chega o Palmeiras para o confronto?
O Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro e vem de três vitórias consecutivas na competição. A última delas foi a goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada. Com isso, o Verdão chegou aos 58 pontos e abriu três de vantagem para o vice-líder Flamengo.
O Verdão, que precisava repor o duelo atrasado, teve apenas uma semana livre antes de pegar o time de Caxias de Sul. A equipe de Abel Ferreira teve uma folga no domingo e começou a preparação para o duelo contra o Bragantino na segunda-feira.
Como chega o Red Bull Bragantino para o confronto?
O Bragantino é o nono colocado no Brasileirão, com 36 pontos conquistados. A equipe comandada pelo técnico Fernando Seabra voltará a campo depois de 11 dias devido à data Fifa. Em seu último compromisso, pela 27ª rodada, no dia 4 de outubro, venceu o Grêmio, por 1 a 0, e encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição.
Histórico do confronto entre Palmeiras e Bragantino
Palmeiras e Bragantino já se enfrentaram em 59 oportunidades. São 33 vitórias do Verdão, 14 triunfos do Massa Bruta e outros 12 empates. No retrospecto recente, o Alviverde também leva vantagem e não perde do rival há cinco jogos: são três vitórias e dois empates.
No último embate, o Verdão bateu o adversário por 2 a 1, pela nona rodada do Brasileirão. Murilo e Mauricio anotaram os gols palmeirenses. Gabriel fez para o Bragantino.
Estatísticas
Palmeiras na temporada
- 61 jogos
- 39 vitórias, 13 empates e nove derrotas
- 107 gols marcados
- 46 gols sofridos
- Artilheiro: Flaco López, com 22 gols marcados
Bragantino na temporada
- 46 jogos
- 16 vitórias, 10 empates e 20 derrotas
- 55 gols marcados
- 59 sofridos
- Artilheiro: Isidro Pitta, com oito gols marcados
Prováveis escalações
Provável escalação do Palmeiras
Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson; Raphael Veiga e Vitor Roque
Técnico: Abel Ferreira
- Desfalques: Lucas Evangelista, Paulinho, Khellven, Ramón Sosa, Gustavo Gómez, Flaco López e Aníbal Moreno
- Dúvidas: Emiliano Martínez e Facundo Torres
- Pendurados: Weverton, Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Facundo Torres
Provável escalação do Red Bull Bragantino
Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez, Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes, Jhon Jhon; Mosquera, Lucas Barbosa e Thiago Borbas.
Técnico: Fernando Seabra
- Desfalques: Nathan Mendes, Eduardo, Isidro Pitta e Davi Gomes
- Dúvidas: Eduardo Sasha, Agustín Sant'Anna e Nacho Laquintana
- Pendurados: Hurtado, Cleiton, Gabriel, Guilherme, Guzmán, Lucas Barbosa, Matheus Fernandes, Nathan Mendes, Palacios, Sasha e Vinicinho.
Arbitragem de Palmeiras x Red Bull Bragantino
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Próximos jogos
Palmeiras
Flamengo x Palmeiras
Data e hora: 19 de outubro de 2025 (domingo), às 16 horas (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Red Bull Bragantino
Juventude x Red Bull Bragantino
Data e hora: 20 de outubro de 2025 (segunda-feira), às 19 horas (de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Ficha técnica
?? Red Bull Bragantino x Palmeiras ??
Competição: Campeonato Brasileiro (28ª rodada)
Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: às 19h (de Brasília)
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)