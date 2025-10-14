Topo

Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

14/10/2025 20h00

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Onde assistir a Palmeiras x Red Bull Bragantino ao vivo?

  • TV: Premiere (pay-per-view)

  Você também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Palmeiras para o confronto?

Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro e vem de três vitórias consecutivas na competição. A última delas foi a goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada. Com isso, o Verdão chegou aos 58 pontos e abriu três de vantagem para o vice-líder Flamengo.

O Verdão, que precisava repor o duelo atrasado, teve apenas uma semana livre antes de pegar o time de Caxias de Sul. A equipe de Abel Ferreira teve uma folga no domingo e começou a preparação para o duelo contra o Bragantino na segunda-feira.

Como chega o Red Bull Bragantino para o confronto?

O Bragantino é o nono colocado no Brasileirão, com 36 pontos conquistados. A equipe comandada pelo técnico Fernando Seabra voltará a campo depois de 11 dias devido à data Fifa. Em seu último compromisso, pela 27ª rodada, no dia 4 de outubro, venceu o Grêmio, por 1 a 0, e encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição.

Histórico do confronto entre Palmeiras e Bragantino

Palmeiras e Bragantino já se enfrentaram em 59 oportunidades. São 33 vitórias do Verdão, 14 triunfos do Massa Bruta e outros 12 empates. No retrospecto recente, o Alviverde também leva vantagem e não perde do rival há cinco jogos: são três vitórias e dois empates.

No último embate, o Verdão bateu o adversário por 2 a 1, pela nona rodada do Brasileirão. Murilo e Mauricio anotaram os gols palmeirenses. Gabriel fez para o Bragantino.

Estatísticas

Palmeiras na temporada

  • 61 jogos

  • 39 vitórias, 13 empates e nove derrotas

  • 107 gols marcados

  • 46 gols sofridos

  • Artilheiro: Flaco López, com 22 gols marcados

Bragantino na temporada

  • 46 jogos

  • 16 vitórias, 10 empates e 20 derrotas

  • 55 gols marcados

  • 59 sofridos

  • Artilheiro: Isidro Pitta, com oito gols marcados

Prováveis escalações

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira tem o retorno de Vitor Roque, que cumpriu suspensão no último jogo, contra o Juventude. Por outro lado, seguirá com desfalques entre lesionados e convocados para as seleções. Os atletas terminam os compromissos da data Fifa nesta terça, mas não devem retornar a tempo.

O Massa Bruta terá o retorno do volante Gabriel para o duelo. O ex-Palmeiras reencontra o clube depois de cumprir suspensão contra o Grêmio. Por outro lado, tem o Departamento Médico ocupado por alguns atletas e ainda terá desfalques.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson; Raphael Veiga e Vitor Roque

Técnico: Abel Ferreira

  • Desfalques: Lucas Evangelista, Paulinho, Khellven, Ramón Sosa, Gustavo Gómez, Flaco López e Aníbal Moreno

  • Dúvidas: Emiliano Martínez e Facundo Torres

  • Pendurados: Weverton, Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Facundo Torres

Provável escalação do Red Bull Bragantino

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez, Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes, Jhon Jhon; Mosquera, Lucas Barbosa e Thiago Borbas.

Técnico: Fernando Seabra

  • Desfalques: Nathan Mendes, Eduardo, Isidro Pitta e Davi Gomes

  • Dúvidas: Eduardo Sasha, Agustín Sant'Anna e Nacho Laquintana

  • Pendurados: Hurtado, Cleiton, Gabriel, Guilherme, Guzmán, Lucas Barbosa, Matheus Fernandes, Nathan Mendes, Palacios, Sasha e Vinicinho.

Arbitragem de Palmeiras x Red Bull Bragantino

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)

  • Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)

  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Próximos jogos

Palmeiras

Flamengo x Palmeiras

Data e hora: 19 de outubro de 2025 (domingo), às 16 horas (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Red Bull Bragantino

Juventude x Red Bull Bragantino

Data e hora: 20 de outubro de 2025 (segunda-feira), às 19 horas (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Ficha técnica

?? Red Bull Bragantino x Palmeiras ??

Competição: Campeonato Brasileiro (28ª rodada)

Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

