Palmeiras: time sub-17 é afastado do Campeonato Paulista por indisciplina

14/10/2025 17h59

O Palmeiras afastou todo o elenco do time sub-17 do Campeonato Paulista por motivos disciplinares. O clube disputará a competição com os jogadores do time sub-16, disse Danilo Lavieri, na Live do Palmeiras. A informação foi publicada primeiramente pelo site GE.

O clube alviverde não deu detalhes sobre o que motivou a decisão, mas explicou que prioriza a formação dos jovens atletas do que resultados nas categorias de base

Pois é, eu também, como eu disse, como você disse, o Palmeiras confirmou essa notícia, também me surpreendeu. Uma expressão que eu vi aqui, eu vou até ler para ser mais preciso, é 'quando o assunto é base, o mais importante do que o resultado é a forma humana dos jovens, por isso que o clube fez esse movimento'.
Danilo Lavieri

