Palmeiras tem base valorizada e mais de 30 estreias na Era Abel Ferreira

O Allianz Parque foi palco da estreia de dois jogadores da base do Palmeiras na equipe profissional, no último sábado. Na vitória por 4 a 1 sobre o Juventude, o técnico Abel Ferreira deu chance a duas Crias da Academia e chegou a quase 50 jogadores das categorias de base utilizados no time profissional desde sua chegada, consolidando ainda mais o projeto de apostar na formação.

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020, sucedendo Vanderlei Luxemburgo, que também foi responsável por lançar diversos jovens ao time principal. Ao todo, o técnico português trabalhou com 46 Crias da Academia, sendo que lançou 34 delas.

Base usada e cofres cheios

Entre os 34 estreantes de Abel estão Endrick, Luis Guilherme, Estêvão e Vitor Reis. As vendas dos três primeiros renderam aos cofres do Palmeiras quase R$ 1 bilhão. Endrick foi comprado pelo Real Madrid em um acordo de quase R$ 410 milhões, na época. Luis Guilherme foi vendido ao West Ham, por cerca de R$ 172 milhões, e Estêvão ao Chelsea, em uma negociação que girou em torno de R$ 358 milhões.

Vitor Reis, por sua vez, tornou-se o zagueiro mais caro do futebol brasileiro na negociação de cerca de R$ 225 milhões com o Manchester City. Outros atletas como Gabriel Veron, Kevin e Giovani também aumentaram as receitas palmeirenses nos últimos anos.

"Desde que chegamos ao Palmeiras, a base tem sido muito valorizada, são fatos. Muitos deles têm sido vendidos, em uma equipe que não tem como função valorizar jogadores, e sim ganhar títulos. Temos feito um pouco de tudo: apostar na base, vendê-los para reforçar nossos cofres e capacidade financeira, que não estava como queríamos quando chegamos. Mas, com a gestão responsável da nossa presidente e do diretor esportivo, conseguimos que tudo fosse crescendo ao mesmo tempo", analisou Abel após a vitória sobre o Juventude.

Base "salva" em meio a desfalques

Os diversos desfalques do Palmeiras obrigaram Abel Ferreira a relacionar muitas Crias da Academia para o jogo contra o Juventude. Dos 12 presentes no banco, nove são formados na base: Allan, Riquelme Fillipe, Heittor, Larson, Erick Belé, Gilberto, Benedetti, Luís Pacheco e Luighi.

Desses, apenas Heittor, Larson e Gilberto ainda não tiveram chances entre os profissionais. Os atletas devem seguir relacionados para o jogo contra o Red Bull Bragantino caso Abel ainda não conte com nenhum retorno de convocados, que é o que há mais chance de acontecer. A única volta certa é a do atacante Vitor Roque, que cumpriu suspensão na última rodada.

Veja todos os jogadores formados na base usados por Abel:

2020/2021 (14): Vinicius Silvestre, Renan, Lucas Esteves, Vanderlan, Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Aníbal, Fabrício, Gabriel Silva, Gabriel Veron, Marcelinho, Pedro Acácio e Wesley

2021 (27): Vinicius Silvestre, Garcia, Lucas Sena, Henri, Lucas Freitas, Michel, Naves, Renan, Lucas Esteves, Vanderlan, Victor Luis, Danilo, Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon, Patrick de Paula, Pedro Bicalho, Yago Santos, Gabriel Silva, Gabriel Veron, Giovani, Kevin, Marcelinho, Newton, Rafael Elias, Vitinho e Wesley.

2022 (16): Vinicius Silvestre, Garcia, Naves, Renan, Vanderlan, Danilo, Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon, Patrick de Paula, Pedro Bicalho, Endrick, Gabriel Silva, Gabriel Veron, Giovani e Wesley

2023 (14): Garcia, Naves, Ian, Vanderlan, Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon, Kauan Santos, Luis Guilherme, Pedro Lima, Artur, Endrick, Estêvão e Giovani

2024 (11): Garcia, Naves, Vitor Reis, Vanderlan, Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon, Luis Guilherme, Endrick e Estêvão

2025 (12): Benedetti, Naves, Vanderlan, Allan, Fabinho, Erick Belé, Figueiredo, Luis Pacheco, Estêvão, Luighi, Riquelme Fillipi e Thalys