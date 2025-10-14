Trio paulista tem jogadores convocados para a Copa do Mundo sub-17
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta terça-feira a lista dos 21 jogadores convocados pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo sub-17, que será disputada de 3 a 27 de novembro, no Qatar. A relação conta com atletas de Palmeiras, São Paulo e Santos.
O Verdão terá três representantes: o zagueiro Luccas Ramon, o lateral-esquerdo Derick Araújo e o meio-campista Luis Pacheco. No Peixe, foram convocados o goleiro João Pedro e o meia Vinicius Rocha. Já o Tricolor terá como representante o lateral-direito Angelo Henrique.
Preparação da seleção brasileira
O Brasil se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na próxima segunda-feira (20) e ficará concentrado até o dia 28, quando embarca para o Qatar. A equipe está no Grupo H, junto de Honduras, Indonésia e Zâmbia.
Quando será a estreia?
A seleção estreia no dia 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30 (de Brasília). Na sequência encara a Indonésia, no dia 7, às 12h45. O último duelo da fase de grupos será no dia 10, contra a Zâmbia, às 11h45.
Além das duas melhores seleções de cada chave, os oito melhores terceiros colocados no geral também se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo.
Tetracampeão mundial sub-17 (1997, 1999, 2003, 2019), o Brasil garantiu a classificação após conquistar o título do Sul-Americano da categoria em abril deste ano.
Confira os convocados da seleção brasileira sub-17:
GOLEIROS
João Pedro - Santos
Arthur Nascimento - Bahia
Lucas Andrade - Vasco da Gama
DEFENSORES
Angelo Henrique - São Paulo
Arthur Ryan - Fluminense
Derick Araújo - Palmeiras
Luis Eduardo - Grêmio
Luccas Ramon - Palmeiras
Vitor Hugo - Cruzeiro
Vitor Fernandes - Atlético-MG
MEIO-CAMPISTAS
Zé Lucas - Sport
Luis Pacheco - Palmeiras
Felipe Morais - Cruzeiro
Tiago Augusto - Grêmio
Vinicius Rocha - Santos
ATACANTES
Ruan Pablo - Bahia
Pietro Tavares - Cruzeiro
Dell - Bahia
Andrey Fernades - Vasco da Gama
Kayke Santos - Athletico
Gabriel Mec - Grêmio