Trio paulista tem jogadores convocados para a Copa do Mundo sub-17

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta terça-feira a lista dos 21 jogadores convocados pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo sub-17, que será disputada de 3 a 27 de novembro, no Qatar. A relação conta com atletas de Palmeiras, São Paulo e Santos.

O Verdão terá três representantes: o zagueiro Luccas Ramon, o lateral-esquerdo Derick Araújo e o meio-campista Luis Pacheco. No Peixe, foram convocados o goleiro João Pedro e o meia Vinicius Rocha. Já o Tricolor terá como representante o lateral-direito Angelo Henrique.

Preparação da seleção brasileira

O Brasil se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na próxima segunda-feira (20) e ficará concentrado até o dia 28, quando embarca para o Qatar. A equipe está no Grupo H, junto de Honduras, Indonésia e Zâmbia.

Quando será a estreia?

A seleção estreia no dia 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30 (de Brasília). Na sequência encara a Indonésia, no dia 7, às 12h45. O último duelo da fase de grupos será no dia 10, contra a Zâmbia, às 11h45.

Além das duas melhores seleções de cada chave, os oito melhores terceiros colocados no geral também se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo.

Tetracampeão mundial sub-17 (1997, 1999, 2003, 2019), o Brasil garantiu a classificação após conquistar o título do Sul-Americano da categoria em abril deste ano.

Confira os convocados da seleção brasileira sub-17:

GOLEIROS

João Pedro - Santos

Arthur Nascimento - Bahia

Lucas Andrade - Vasco da Gama

DEFENSORES

Angelo Henrique - São Paulo

Arthur Ryan - Fluminense

Derick Araújo - Palmeiras

Luis Eduardo - Grêmio

Luccas Ramon - Palmeiras

Vitor Hugo - Cruzeiro

Vitor Fernandes - Atlético-MG

MEIO-CAMPISTAS

Zé Lucas - Sport

Luis Pacheco - Palmeiras

Felipe Morais - Cruzeiro

Tiago Augusto - Grêmio

Vinicius Rocha - Santos

ATACANTES

Ruan Pablo - Bahia

Pietro Tavares - Cruzeiro

Dell - Bahia

Andrey Fernades - Vasco da Gama

Kayke Santos - Athletico

Gabriel Mec - Grêmio